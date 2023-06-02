"Мне не стыдно". Пиленс и его жена делятся эмоциональными сообщениями после выборов

31 мая Сейм следующим президентом Латвии избрал кандидата, направленного партией "Новое Единство", многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. Двумя другими кандидатами на должность президента страны были Улдис Пиленс и Элина Пинто. Пиленс и его жена после поражения в социальных сетях выложили послания в социальные сети.
Жена Улдиса Пиленса Илзе Пилена пишет: "Я горжусь Улдисом. За то, что он согласился быть кандидатом на должность президента. И о том, как он защищал честь - с уважением к Латвии, с уважением к другим политическим силам, с уважением к своим соперникам и даже к вранью.
Да, это было тяжелое и эмоциональное время. Никогда не стеснялась этого признать. Трудно и в потому, что это было очень насыщенно, требовало много энергии, потому что я видела, какие силы это требует от Улдиса, и эмоционально, думая о том, как может измениться наша жизнь, если Улдис будет избран президентом.
Теперь этот этап завершился, и наши отношения и любовь к Латвии только окрепли. Я удовлетворена тем, что я уже знаю, что мы будем продолжать делать много важных вещей для нашей любимой Латвии. И такие, которые вдохновят молодежь, и такие, что способствуют культурной жизни и важности образования.
Спасибо всем, кто был с нами и поддерживал нас. Мы будем продолжать реализовать свои задумки и идеи, и идей у нас много", - пишет Илзе.
В свою очередь, Пиленс высказался еще шире, выражая благодарность конкурентам, семье, всем сторонникам, а также напоминая, почему согласился баллотироваться.
"Я желаю Эдгару Ринкевичу мужество, выдержку и способность делать все, что будет в его силах, чтобы способствовать безопасности Латвии и благополучию наших людей.
Я имел честь участвовать в борьбе с такими способными кандидатами. Спасибо и Элине Пинто, желаю дальнейшего успеха в политической карьере.
Я говорю спасибо каждому, кто поддерживал меня в это время. Я получил от всех регионов Латвии небывалую поддержку людей, в том числе от представителей самых разных политических сил, которым близки мои ценности и приоритеты. Я очень ценю это. Я говорю спасибо моей семье, которая терпеливо и с пониманием воспринимала всю звучащую про меня информацию, в том числе ложную.
Мне не стыдно ни от своей биографии, ни о сделанном в предпринимательской деятельности, ни о том, каковы мои ценности и каким образом я их защищал в этой борьбе.
В дальнейшем я готов поделиться своим видением и уверенностью в том, что нужно сделать Латвии, чтобы мы продолжали не отставать от своих соседей и совместно способствовали благосостоянию каждого жителя. Я все еще повторяю, что благосостояние всегда будет существенным основанием для того, чтобы люди чувствовали себя ценимыми здесь, лояльными и верили в свою страну. Я просто могу повторить, что согласился баллотироваться, потому что чувствую глубокий патриотизм и любовь к Латвии. И так будет всегда. Благодарим вас за поддержку. Dievs svētī Latviju", - написал Пиленс.
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