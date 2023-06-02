"Мне не стыдно". Пиленс и его жена делятся эмоциональными сообщениями после выборов

Жена Улдиса Пиленса Илзе Пилена пишет: "Я горжусь Улдисом. За то, что он согласился быть кандидатом на должность президента. И о том, как он защищал честь - с уважением к Латвии, с уважением к другим политическим силам, с уважением к своим соперникам и даже к вранью.

Да, это было тяжелое и эмоциональное время. Никогда не стеснялась этого признать. Трудно и в потому, что это было очень насыщенно, требовало много энергии, потому что я видела, какие силы это требует от Улдиса, и эмоционально, думая о том, как может измениться наша жизнь, если Улдис будет избран президентом.

Теперь этот этап завершился, и наши отношения и любовь к Латвии только окрепли. Я удовлетворена тем, что я уже знаю, что мы будем продолжать делать много важных вещей для нашей любимой Латвии. И такие, которые вдохновят молодежь, и такие, что способствуют культурной жизни и важности образования.