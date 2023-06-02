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Полиция призывает отозваться очевидцев аварии на улице Вангажу в Риге

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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Во вторник, 30 мая, около 12:20 в Риге, на улице Вангажу, 19, водитель автомобиля Dacia Duster, двигаясь по улице Вангажу от улицы Гаркалнес, на перекрестке с улицей Мурьяню, выполнив поворот налево, наехал на пешехода. Женщина получила телесные повреждения.

Государственная полиция призывает отозваться свидетелей ДТП, которые могут предоставить любую полезную для расследования информацию или видеозапись с видеорегистратора транспортного средства, позвонив по номеру телефона 67219837, 29971069 или 110.

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