Полиция призывает отозваться очевидцев аварии на улице Вангажу в Риге

Во вторник, 30 мая, около 12:20 в Риге, на улице Вангажу, 19, водитель автомобиля Dacia Duster, двигаясь по улице Вангажу от улицы Гаркалнес, на перекрестке с улицей Мурьяню, выполнив поворот налево, наехал на пешехода. Женщина получила телесные повреждения.