Пугачева поддержала Шевчука: "Всех, кто верит тебе, немало"

Напомним, в середине августа 2022 года Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей (примерно 630 евро) по административной статье "о дискредитации российской армии". В свою очередь, на концерте в Уфе он выступил с антивоенной речью, заявив среди прочего, что "родина - это не ж*па президента, которую надо все время целовать". После этого концерты ДДТ в России начали отменять.