Пугачева поддержала Шевчука: "Всех, кто верит тебе, немало"

Российская певица Алла Пугачева в своем Instagram-аккаунте поддержала лидера российской группы ДДТ Юрия Шевчука. Ранее концерты группы ДДТ стали отменять по всей РФ.
"Всех, кто верит тебе, немало.
Все, кто любит тебя, с тобой.
Ты срываешь со лжи покрывало.
Гражданин, патриот, пой!!!" - подписала Алла Пугачева фотографию Шевчука.
Напомним, в середине августа 2022 года Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей (примерно 630 евро) по административной статье "о дискредитации российской армии". В свою очередь, на концерте в Уфе он выступил с антивоенной речью, заявив среди прочего, что "родина - это не ж*па президента, которую надо все время целовать". После этого концерты ДДТ в России начали отменять.
В феврале уже этого года Шевчук выпустил клип на антивоенную песню:
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