Спецпредставитель Китая призывает прекратить поставку оружия в Украину

Призыв Ли Хуэя звучит в то время, когда западные союзники Киев стали больше поставлять ракеты, танки и другое вооружение в украинскую армию, готовясь к тому, чтобы отвоевать оккупированную территорию Украины.

Китай утверждает, что является нейтральным, и хочет играть роль посредника, но политически поддерживает Москву.

"Китай считает, что если мы действительно хотим закончить эту войну, спасти жизни и достичь мира, важно остановить отправку оружия на поле боя, в противном случае напряжение только усилится", - сказал он журналистам.

Ли Хуэй с 15 по 28 мая в ходе визита в регион посетил Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию.