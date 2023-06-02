В пятницу на пресс-конференции вице-мэр Риги Вилнис Кирсис отметил, что в Риге существенно снизилось число пробок. В большей степени это связано с окончанием учебного года.
Он признал, что ремонтные работы в центре Риги на прошлой неделе вызвали существенные пробки.
В качестве одной из самых важных причин было упомянуто сужение проезжей части улицы Лачплеша во время строительства Rail Baltica, так как там проезжая часть сузилась до одной полосы в каждом направлении.
Как сообщила председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннус, на прошлой неделе из-за пробок некоторые рейсы автобусов и троллейбусов опаздывали на 70 минут.
В свою очередь, с 1 июня, когда не происходит учеба, и дети надо везти в школу, общественный транспорт опаздывает, в худшем случае, на 20 минут.
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