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В Риге существенно снизилось число пробок

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Пробки у Воздушного моста. Иллюстративное фото.
Пробки у Воздушного моста. Иллюстративное фото. Фото: Ingars Tenis/TVNET

В пятницу на пресс-конференции вице-мэр Риги Вилнис Кирсис отметил, что в Риге существенно снизилось число пробок. В большей степени это связано с окончанием учебного года.

Он признал, что ремонтные работы в центре Риги на прошлой неделе вызвали существенные пробки.

В качестве одной из самых важных причин было упомянуто сужение проезжей части улицы Лачплеша во время строительства Rail Baltica, так как там проезжая часть сузилась до одной полосы в каждом направлении.

Как сообщила председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннус, на прошлой неделе из-за пробок некоторые рейсы автобусов и троллейбусов опаздывали на 70 минут.

В свою очередь, с 1 июня, когда не происходит учеба, и дети надо везти в школу, общественный транспорт опаздывает, в худшем случае, на 20 минут.

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