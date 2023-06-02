Арестован зоофил из Кенгарагса: он мочился на собаку и склонял к оральным ласкам

Исследуя соцсети, Патриция выяснила имя мужчины, его место жительства и год рождения. По словам женщины, поиском мужчины занималось большое количество добровольцев. Также по соцсетям можно было отследить, где в данный момент находится мужчина. 1 июня Патриция с подругой поехали в центр Риги, чтобы проследить за мужчиной.

"Мы хотели понаблюдать, проследить, посмотреть, что он будет делать и как он относится к собаке", - говорит она.

Тем временем другие волонтеры уже вызвали полицию.

"Я точно не знаю, кто вызвал полицию. Но сотрудники полиции связались лично с нами и попросили помощи в задержании, так как они знали, что мы сейчас следим за ним", - вспоминает доброволец.

Мужчина в тот момент находился в закусочной на улице Сколас. По словам женщины, именно туда и подъехали сотрудники антитеррористического подразделения Госполиции OMEGA, которые задержали мужчину.

"Собака забежала за ним в этот бусик, когда мужчину задержали", - рассказывает она.

Позже собака была передана в приют Ulubele, уточнила доброволец.

В Госполиции ей сообщили, что на мужчину написано несколько заявлений за педофилию.

"Они попросили меня помочь найти свидетелей или пострадавших по делу о педофилии. Оказалось, что он был в розыске уже, так как приставал к детям", - делится доброволец.