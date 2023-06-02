Путин заявил, что Россия управляется Богом

Такое мнение он выразил в четверг во время встречи с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

"Россия напрямую управляется Богом. А если это не так, то непонятно, как она вообще существует", - заявил Путин, процитировав слова генерал-фельдмаршала времен Петра I Христофора Миниха.

Путин указал, что он согласен с первой частью высказывания, однако у него есть возражения по поводу второй.

"Россия хоть и управляется напрямую Богом, но понятно, что она существует за счет наших людей, за счет таланта наших людей, за счет любви к отечеству, за счет преданности своей семье и своей родине", - заявил Путин.

Жить в России - "огромная честь и удовольствие", - цитирует высказывания Путина The Moscow Times, добавляя, что Россия находится на уровне Африки или ниже в мировых рейтингах демократии, коррупции и свободы СМИ.

Кроме того, Путин высказался, что главнее него в России - Дед Мороз.

"Дед Мороз, я думаю, главнее, потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел", - сказал Путин.