Эстонские военные четыре дня сбивали воздушные цели

"Поражение летательных аппаратов несколько отличается от стрельбы по движущимся сухопутным целям, оно дается сложнее. Дистанция, высота, скорость, направление, ветер, солнце и тучи – ты должен учитывать все факторы, – отметил ответственный офицер по стрельбам капитан Эгон Тангсоо. – На мой взгляд, занятия прошли хорошо. Солдаты приобрели ценный опыт, а привыкшие стрелять по сухопутным целям пулеметчики получили хорошую вводную в мир противовоздушной обороны".

Эстонские военные четыре дня практиковались в стрельбе по воздушным целям. Фото: Kaitseväe peastaap

Длившиеся четыре дня занятия позволили отточить навыки расчетов зенитных орудий, ракетных комплексов Mistral и стрелков тяжелых пулеметов Browning. В понедельник, под занавес срочной службы, стреляли солдаты пушечной батареи. На следующий день воздушные цели поражали резервисты батальона ПВО 2-й пехотной бригады. В среду практиковались военнослужащие Калевского, Скаутского и артиллерийского батальонов, роты штаба и связи, бойцы Кайтселийста Северо-Восточного округа территориальной обороны.

Эстонские военные четыре дня практиковались в стрельбе по воздушным целям. Фото: Kaitseväe peastaap

В четверг в поражении движущихся целей практиковались кадеты Академии Сил обороны и один резервист. В целом занятия охватили почти 400 человек.