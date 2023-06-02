Блинкен: Россия в значительно худшем положении, чем была до вторжения в Украину

"Когда смотришь на долгосрочные стратегические цели президента Путина, не остается сомнений в том, что сегодня Россия оказалась в значительно худшем положении, чем до полномасштабного вторжения", - сказал Блинкен.

Там, где Путин собирался проецировать силу, он продемонстрировал слабость. Там, где он намеревался внести раскол, он объединил, сказал Блинкен.

Госсекретарь США также заявил о мужестве и солидарности украинского народа, а также о поддержке Украины США и их партнерами.

"Украина должна не только выжить, но и расцвести", - добавил он.

По словам Блинкена, президент России нанес ущерб экономике своей страны, которая теперь составляет лишь часть той, какой она могла бы быть, если бы он вкладывал средства в технологии и инновации, а не в оружие и войну.

В то же время Блинкен заявил, что США приветствуют "любую инициативу", которая поможет усадить президента Путина за стол переговоров "для участия в содержательной дипломатической работе".

"Мы будем поддерживать усилия – будь то со стороны Бразилии, Китая или других стран, если они помогут найти путь к справедливому и прочному миру, сообразующемуся с принципами Устава ООН", - подчеркнул он.