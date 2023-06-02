Политолог: После переговоров может образоваться коалиция из четырех партий

В то же время как Нациобъединение, так и ОС понимают, что в Сейме в дальнейшем будет иная блокировка, что "Новое Единство" может договариваться с СЗК и "Прогрессивными" по отдельным вопросам.

По прогнозам Метлы-Розентале, ОС после переговоров все-таки может решиться на работу в расширенной коалиции, так как это очень прагматическая партия, кроме того, ее избиратели, среди которых есть представители различных организаций предприятий, хотят, чтобы ОС был у власти. Кроме того, ОС захочет сохранить должность председателя Сейма.

В свою очередь Национальному объединению, осознавая, что расширенная коалиция означает для партии более выраженные потери, может быть даже выгодно какое-то время поработать в оппозиции. Метла-Розентале заявила, что и избиратели Нацобъединения лучше бы поняли это, чем работу в одной коалиции с "Прогрессивными".

Напомним, Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС) подчеркивают, что хотят продолжать работу в трехпартийной коалиции и не готовы к изменениям в составе правительства.

Это заявили сегодня председатель Нацобъединения Райвис Дзинтарс и один из лидеров ОС Эдгар Таварс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.