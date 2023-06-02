Политолог: После переговоров может образоваться коалиция из четырех партий

Возможно, что после переговоров о расширении коалиции может образоваться коалиция из четырех партий - "Нового Единства", "Объединенного списка", Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных", заявила агентству LETA лектор Рижского университета Страдиня, политолог Лелде Метла-Розентале.
Эксперт признала, что выборы президента показали, что оба нынешних партнера - ОС и Национальное объединение - в определенной мере предали "Новое Единство", и это стало показателем того, что такая модель сотрудничества более недееспособна.
Метла-Розентале пояснила, что нынешняя коалиция не сумела договориться об одном общем кандидате в президенты. Сначала ОС не консультируясь ни с кем выдвинул своего кандидата. После этого, когда Нацобъединение сообщило, что поддержит президента Эгила Левитса, "Новое Единство" коллегиально поддержало этого кандидата. После того, как Левитс сообщил, что баллотироваться не будет, Нацобъединение не показало никакой активности на выборах президента.
Сейчас Национальное объединение и "Объединенный список" сообщают, что нужно сохранить имеющуюся коалицию, так как у обеих партий нет желания терять должности, которые члены этих партий занимают, однако "Новое Единство" более не готово так работать. "Новое Единство" хочет расширения коалиции, видя в этом выход из неудачного сотрудничества, сказала Метла-Розентале.
Эксперт отметила, что Нацобъединению и ОС не стоит делать вид, что эти переговоры стали каким-то сюрпризом.
В то же время как Нациобъединение, так и ОС понимают, что в Сейме в дальнейшем будет иная блокировка, что "Новое Единство" может договариваться с СЗК и "Прогрессивными" по отдельным вопросам.
По прогнозам Метлы-Розентале, ОС после переговоров все-таки может решиться на работу в расширенной коалиции, так как это очень прагматическая партия, кроме того, ее избиратели, среди которых есть представители различных организаций предприятий, хотят, чтобы ОС был у власти. Кроме того, ОС захочет сохранить должность председателя Сейма.
В свою очередь Национальному объединению, осознавая, что расширенная коалиция означает для партии более выраженные потери, может быть даже выгодно какое-то время поработать в оппозиции. Метла-Розентале заявила, что и избиратели Нацобъединения лучше бы поняли это, чем работу в одной коалиции с "Прогрессивными".
Напомним, Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС) подчеркивают, что хотят продолжать работу в трехпартийной коалиции и не готовы к изменениям в составе правительства.
Это заявили сегодня председатель Нацобъединения Райвис Дзинтарс и один из лидеров ОС Эдгар Таварс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
По словам Дзинтарса, Нацобъединение не готово к переговорам с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными" о расширении правительства. В то же время с этими партиями возможны переговоры о важных для развития страны решениях и задачах, которые предстоит выполнить в Сейме.
Нацобъединение готово поговорить с СЗК и "Прогрессивными", чтобы прояснить позиции и понять, имеют ли аргументы Кариньша об изменениях в коалиции под собой основу или это просто предлог", - сказал Дзинтарс, добавив, что считает это предлогом, потому что был политический торг на президентских выборах.
Таварс в значительной степени присоединились к заявлениям Дзинтарса. Лидеры обеих партий заявили, что видят друг в друге идеологически ближайших партнеров.
Таварс напомнил, что, подписав коалиционный договор, партнеры взяли на себя обязательство работать в коалиции трех партий, и ОС призывает выполнять это обязательство.
В то же время ОС также готов к переговорах с СЗК и "Прогрессивными" о работе в Сейме. "Сегодня я услышал от Кариньша, что СЗК готов поддержать как реформу школьной сети, так и реформу здравоохранения, а также, возможно, регулирование партнерства", - сказал Таварс.
Между тем, премьер-министр Кришьянис Кариньш ожидает переговоров о расширении коалиции, а пока действующее правительство стабильно.
Комментируя тот факт, что Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС) выступают против расширения коалиции, Кариньш заявил, что переговоры находятся только в начальной стадии.
Премьер-министр подчеркнул, что не видит никаких признаков того, что правительство нестабильно, но правительству не хватает динамизма и консенсуса по вопросам, которые необходимо решать.
Кариньш ответил утвердительно на вопрос о том, хочет ли он начать переговоры о расширении коалиции с Союзом зеленых и крестьян и "Прогрессивными".
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