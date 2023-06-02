WP: США поставляют Украине новые виды вооружений, сочтя угрозы Путина блефом

По словам собеседников WP, американские власти не реагируют на заявления президента РФ Владимира Путина и других чиновников РФ, поскольку Кремль с начала войны продолжает выступать с пустыми, как показало время, угрозами. "Его (Путина. - Ред.) блеф вселил в лидеров США и Европы некоторую уверенность в том, что они могут продолжать действовать без серьезных последствий", - пишет WP.

При этом управление рисками эскалации остается одним из самых сложных аспектов войны для президента США Джо Байдена и его советников по внешней политике, говорят источники WP. По их словам, при принятии решения о том, какие новые системы вооружений предоставить Украине, Белый дом ориентируются на четыре ключевых фактора. "Нужно ли им это? Могут ли они его использовать? У нас есть это? Каким будет ответ России?", - описал подход высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

У России нет возможностей для конфликта с НАТО

По его словам, тот факт, что Россия не реагирует на поставки оружия, повлиял на анализ рисков госсекретарем Энтони Блинкеном. Собеседники WP называют его ключевым доверенным лицом Байдена и "влиятельным голосом, побуждающим администрацию и союзников США делать больше для поддержки Украины".

Помимо Блинкена в этом процессе принимает активное участие советник Белого дома по национальной безопасности Джек Салливан, который считает, что преимущества поставок более продвинутого оружия Украине перевешивают риски эскалации, пишет WP.