Зачем поддерживать прайд? История TVNET GRUPA

Гюстав Лебон, говоря о психологии толпы в разном контексте, отмечает значение мотивации. Люди, которые долгое время были угнетены, чьи желания любви и похоти, власти, престижа и признания, сострадания и понимания подавлены и репрессированы - они участвуют в поведении толпы, формируя ее. Таким образом, своими действиями человек будет вести себя в толпе так же, как и в одиночку, потому что его мотивация остается прежней - выступить против того, кого он воспринимает как своего угнетателя. Здесь нужно принять во внимание, что поведение, которого он придерживался бы, будучи один, может оказаться преувеличенным в ситуации толпы.

"Пусть они делают в постели что хотят, но почему нужно мучить всех своими шествиями? Эта позиция по-прежнему не потеряла своей актуальности.

Это свидетельствует о двух возможностях: либо высказывающий это мнение не понимает значение понятия "прайд", или же не хочет его понимать.

Принимая во внимание, что в прошлом люди ЛГБТ+ были отчуждены от общества и гомосексуальные отношения были уголовно наказуемыми, освобождение своей сексуальной идентичности от категории ненормальности дало импульс это отметить, проведя праздник солидарности сообщества, что мы сейчас знаем под обозначением "прайд" и что на английском языке означает "гордость".