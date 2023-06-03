В субботу, 3 июня, в 12:00 с точкой старта в Верманском парке пройдет шествие Riga Pride 2023 под названием "Мы все - Латвия". В этом году тема шествия Riga Pride символизирует силу разнообразия и единство и безопасность государства, включая и защищая каждого члена общества. Опираясь на события Рижского прайда, на портале TVNET можно посмотреть обмен мнениями о связанных с ЛГБТ+ темах в дискуссии "Красные линии", на RUS TVNET - эфир "Кто вам платит?" о терпимости, в свою очередь портал Apollo.lv подготовил широкий отчет об истории этого сообщества в Латвии. Почему нам как медиакомпании важно рассказывать о ЛГБТ+ людях и сообществе и поддерживать их в целом?
Зачем поддерживать прайд? История TVNET GRUPA
Миссия TVNET GRUPA укоренилась в осознании, что наша сила в разнообразии - поэтому мы стараемся воодушевить каждого выступить против новых вызовов, чтобы вместе сделать нашу страну и общество лучше.
Чтобы вместе выступать за инклюзивное и равноправное общество, где все люди ценны, TVNET GRUPA вместе с партнерами поддержала создание цветочной фотостены в Верманском саду, на пересечении улицы Кр. Барона и улицы Элизабетес. Авторами и художниками цветочной идеи стали Мара Чауре (Дроздова) и Артур Мельник. Эти цветы и являются главной темой Riga Pride в этом году - расцветайте!
"Каждый из нас, как и цветок, различен по своей сути, но вместе мы образуем одно прекрасное целое - луг, полный всевозможных цветов. Такое представление о цветах возникло потому, что уже в древние времена цветы использовались как способ коммуникации, с их помощью влюбленные тайно общались друг с другом. Мы возродили эту древнюю идею и разработали дизайн для ЛГБТ+, чтобы каждый мог расцвести в красоте своего разнообразия!" - объясняет автор главную тему Riga Pride.
Галерея: Стена цветов возле Верманского сада
То, что быть геем, лесбиянкой или представителем другой сексуальной идентичности в Латвии по-прежнему является вызовом, подтверждает ряд примеров.
Самый яркий из них за последнее время - нападение на почве ненависти в Даугавпилсе, когда от рук агрессивного и пьяного мужчины пострадал принадлежащий к ЛГБТ+ сообществу молодой мужчина Ливай Амарейн. Более того, нападение произошло спустя всего пару дней после организованного Ливаем и его друзьями пикета "Насилие убивает", который стал реакцией на произошедшее в Екабпилсе убийство, совершенное преступником Леоном Русиньшем.
Еще одно подтверждение того, что общество в Латвии не поддерживает инаковость, в интервью онлайн-журналу TVNET GRUPA Klik предоставил международно признанный художник Кристап Анценс. В этом случае обозначение "международно" имеет двоякий смысл. Не чувствуя себя в безопасности и беспокоясь о своей семье, Кристап большую часть своей творческой карьеры был вынужден строить в Лондоне, работая в резиденциях и галереях, и во множестве других городов Европы. Конечно, почувствовать дыхание мира очень важно для любой творческой (да и не творческой) личности, однако в этом случае главную роль сыграл важный нюанс: у Кристапа особо не было выбора. В разговоре он отмечает:
"Должно пройти много времени, пока ты не начнешь каким-то образом чувствовать, что достаточно независим от контекста Латвии, чтобы у тебя хватало сил сюда вернуться и что-то делать. В этом случае мне силу дает мое двойное гражданство, так как я знаю - за мои права кто-то вступится. Если Латвия о моих правах не заботится, то это своего рода защита".
Кристап говорит о тех правах, которые были бы актуальны при столкновении с дискриминацией на рабочем месте, с решением пожениться со своим партнером и признанием этого акта со стороны государства. А также о том, что есть структуры, способные контролировать и эффективно защищать потенциальный вред, который может нанести дискриминация, будь то на рабочем месте или в любой другой социальной среде.
TVNET GRUPA выступает за информированное, образованное и воодушевленное общество. Не только выступает, но и работает, чтобы эта цель - хоть и вряд ли достижимая - с каждым днем, месяцем и годом для нас как для единого общества наполнялась смыслом и содержанием, почему эта работа необходима.
Французский социальный психолог, основатель теории психологии толпы Гюстав Лебон (Gustave Le Bon, 1841-1931) представлял точку зрения, что история является конечным результатом расового или национального характера и что эмоции, а не интеллект, являются доминирующей силой социальной эволюции. Однако возможность реального прогресса он относил только к вкладу интеллектуальной элиты.
Мы точно можем признать, что наше общество в социальном плане эволюционировало. Но с добавленной ли стоимостью, со знаком плюс ли?
Многими достижениями, которым можно присвоить авторство общества, мы действительно можем гордиться и ликовать. Пережитое нашей хоккейной сборной в Риге и Тампере - один из самых ярких примеров последних лет.
Однако стоит посмотреть на комментарии в соцсетях о том, что для людей главное - личность новоизбранного президента Эдгара Ринкевича, и мы получаем столь же уверенное доказательство, что социальная эволюция может быть и со знаком минус и вместо реального прогресса занимается реальной деградацией. И это не только фейковые профили в Facebook, но и [бывшие] политики, некоторые из которых за свои высказывания уже заработали ведомственную проверку в Государственной полиции.
Гюстав Лебон, говоря о психологии толпы в разном контексте, отмечает значение мотивации. Люди, которые долгое время были угнетены, чьи желания любви и похоти, власти, престижа и признания, сострадания и понимания подавлены и репрессированы - они участвуют в поведении толпы, формируя ее. Таким образом, своими действиями человек будет вести себя в толпе так же, как и в одиночку, потому что его мотивация остается прежней - выступить против того, кого он воспринимает как своего угнетателя. Здесь нужно принять во внимание, что поведение, которого он придерживался бы, будучи один, может оказаться преувеличенным в ситуации толпы.
"Пусть они делают в постели что хотят, но почему нужно мучить всех своими шествиями? Эта позиция по-прежнему не потеряла своей актуальности.
Это свидетельствует о двух возможностях: либо высказывающий это мнение не понимает значение понятия "прайд", или же не хочет его понимать.
Принимая во внимание, что в прошлом люди ЛГБТ+ были отчуждены от общества и гомосексуальные отношения были уголовно наказуемыми, освобождение своей сексуальной идентичности от категории ненормальности дало импульс это отметить, проведя праздник солидарности сообщества, что мы сейчас знаем под обозначением "прайд" и что на английском языке означает "гордость".
Ссылаясь на указание Лебона на то, что индивидуальное поведение может стать преувеличенным в ситуации толпы, мы также видим это в контексте предыдущих прайдов. Плавный сдвиг традиционных гендерных классификаций на визуальный уровень, когда мужчина использует характеризующую женщину атрибутику и наоборот, может вызвать замешательство, непонимание и/или отвращение у той части нашего общества, в сознании которой эти границы фиксированы и высечены в камне. Это человечно и понятно, пока эти непонимание и нелюбовь не начинают балансировать на грани нарушения закона или уже находятся по другую его сторону.
Однако очень часто вред представителям ЛГБТ+ сообщества наносится именно в рамках закона - и в связи с этим аспектом проходит не только шествие прайда, но и вся программа сопровождающих мероприятий.
Директор и преподаватель учебной программы юридического факультета Рижского университета им. Страдиня Лидия Розентале в своей статье "Партнерские отношения и гомофобия: правовые проблемы в Латвийской Республике" делает вывод:
"(...) специфическая позиция государства в отношении гендерных критериев субъектов незарегистрированных партнерств определяется и находится под влиянием существующих в обществе установок, то есть предрассудков, стереотипов об однополых связях и о внебрачных связях между представителями противоположного пола, влияние на что оказывают также религиозная принадлежность и обычаи, а также субъективные представления общества о принятых социальных нормах. Необходимо продолжать информировать и просвещать общество, а также пропагандировать толерантность к сексуальным меньшинствам (и не только), например, говоря о том, что фундаментальным правом каждого человека является свободный выбор формы отношений с другим человеком (вступить в брак , жить в партнерских отношениях и т. д.)".
TVNET GRUPA принимает участие в этой работе по информированию и просвещению уже не первый год и продолжит делать это и в дальнейшем. Почему? Это хорошо объясняет сказанное теологом, соучредителем общества Elizeja Каспаром Симановичем в интервью онлайн-журналу Klik:
"Гомогенная среда, говоря метафорически, как засеянное поле или какая-то монокультура. Чтобы ее поддерживать, тебе постоянно надо ее чем-то удобрять, травить то, что для нее недопустимо. Так что ты только и занимаешься уничтожением и отравлением. Тогда ты сохраняешь эту монокультуру. Но лучшая метафора реальности, по моему мнению, это цветочный луг - на нем есть все! Ты на него заходишь, и на нем есть все и много. И он жизнеспособен".
"Благодаря" кропотливой работе как откровенно популистских, так и маскирующих свой популизм политиков, кормящих свой электорат ревностью, завистью, предрассудками и ложью, упомянутая Каспаром "монокультура" оказывается единственным сходством, обеспечивающим будущее страны. В таком случае возникает закономерный вопрос: если существование государства означает замалчивание и отчуждение определенной группы общества от общей платформы - каков смысл существования такого государства?
Да, видеть, как мир меняется и меняются привычные границы, может быть трудным и пугающим опытом. Именно поэтому наша задача как СМИ - помочь вам облегчить этот опыт - исследуя, анализируя и общаясь.
Это очень хорошие основы, на которых можно начать строить Смысл. Однако чтобы они не были односторонними и монополизирующими правду - в этом строительстве должны принять участие и вы. Спасибо тем, кто это уже делает, и светлый привет тем, кто еще раздумывает, стоит ли присоединяться!
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