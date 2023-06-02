Журналиста Супера и политолога Орешкина объявили иноагентами в России

Издание "Проект" специализируется на расследованиях о российских чиновниках и представителях элиты. Например, в середине февраля они выпускали расследование о сети секретных железных дорог и станций, которые соединяют резиденции президента России Владимира Путина. Также журналисты издания делали расследование о связи Путина с гимнасткой Алиной Кабаевой.

Издание "Ярновости", по версии минюста, "распространяло недостоверную информацию" о решениях российских чиновников и принимало участие в распространении материалов иноагентов.

В прошлую пятницу, 26 мая, Минюст пополнил реестр впервые после трехнедельного перерыва. В него были включены девять человек, включая фронтмена группы "Би-2" Егора Бортника (Лева "Би-2"), антрополога Александру Архипову и бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева.

Кроме того, в список "иноагентов" в конце мая попали две организации: объединение "Общенародный Союз Возрождения России" и общественное движение "Совет матерей и жен".

До этого Минюст пополнял список "иноагентов" 5 мая - тогда в него внесли семь человек, включая соратников Алексея Навального Марию Певчих и Георгия Албурова, а также четыре организации: движение "Мягкая сила", "Кризисная группа СК SOS", издание "Тайга.инфо" и Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб.

1 декабря 2022 года, когда был опубликован новый объединенный реестр "иноагентов", в нем было 493 строки. С тех пор в него внесли больше сотни физлиц и организаций - сейчас их больше 600.

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