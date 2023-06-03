Как заявил в интервью американскому телеканалу CNN секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, ответственность за трансграничную атаку в Белгороде несут россияне, которые хотят избавиться от "темноты" в своей стране, а Киев к этому непричастен. "Они россияне, это их страна, и они имеют право там находиться. Есть некоторые россияне, которые на стороне света и которые пошли бороться с темнотой, которая сейчас существует в России", - сказал Данилов.

CNN также запросил Иностранный легион Украины, в который входят добровольцы со всего мира, об этих российских подразделениях, и получил ответ, что ни Российский добровольческий корпус, ни легион "Свобода России", взявший на себя ответственность за нападение, к Иностранному легиону Украины не относятся.

CNN также сообщает, что Путин, несомненно, попытается использовать эти атаки, чтобы укрепить идею о том, что Россия является невинной жертвой. Поэтому пропагандисты всеми силами пытаются отрицать, что за этой атакой стоят недовольные граждане России, возлагая всю вину на Украину и США, которые якобы являются настоящими инициаторами атак на Россию.

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