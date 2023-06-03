Видео ⟩ За занавесом: от клеветы на Левитcа до угроз Аляске

Прошлая неделя у российских пропагандистов прошла под знаком Белгорода, также продолжались угрозы ядерных ударов. Нападение на приграничный российский город Белгород, от которого отмежевался официальный Киев, по мнению кремлевских идеологов, равносильно террористическому акту, за которым стоят ВСУ, которые, в свою очередь, были мотивированы Соединенными Штатами. Это позволяло делать абсурдные заявления вплоть до того, что ответом на это нападение может стать ракетный удар России по принадлежащей США Аляске.
При этом россияне были вынуждены признать, что бахмутский вопрос до сих пор не решен, хотя военные уже в который раз подчеркивали, что это лишь вопрос времени и что украинская сторона несет "колоссальные" потери в живой силе.
Пропагандисты снова повторили свой нарратив о том, что украинская государственность - это всего лишь фейк и такого государства исторически не существовало, поскольку Украину создала советская власть. На этот раз очередным "доказательством" послужил визит председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина к президенту России Путину, в ходе которого Зорькин продемонстрировал "найденную" во Франции карту XVII века, на которой страна Украина не обозначена, а ее территория входит в состав России.
На прошлой неделе в поле зрения пропагандистов в очередной раз попала и Латвия - в частности, наш президент Эгил Левитс, о котором был показан фильм и состоялась дискуссия.
Левитс - "защитник нацистов"
Пропагандисты Первого канала подготовили фильм о президенте Латвии Эгиле Левитсе, на две трети основанный на книге "Хитрец" "отличного журналиста" Лато Лапсы. Подробно изложены высказанные в книге Лапсы подозрения о том, что биографии родителей Левитса полностью отличаются от того, что рассказывает о них президент. Также было заявлено, что Левитс очень благосклонно относится к нацистам и является русофобом, тем самым солидаризируясь с настроениями большинства латвийского общества.
При этом заявлялось, что Левитс всего лишь марионетка, и неоднократно задавался вопрос - кто же настоящий кукловод? Амплитуда ответов была разной: от спецслужб западных стран до главы правительства Кришьяниса Кариньша, в связи с которым упоминалось его американское гражданство и звучала ложь о том, что вся семья Кариньша, кроме него самого, проживает в США. По мнению пропагандистов, связь высших должностных лиц Латвии с Западом - еще одно подтверждение того, что Латвия - не суверенная страна, а "придаток США". Особо подчеркивалось, что Левитсом интересовался КГБ СССР, поскольку он сотрудничал с Центральным разведывательным управлением США.
Все это дополнялось утверждениями о возрождающемся в Латвии фашизме, прославлении "бандитов", или "лесных братьев", чему способствовал сам Левитс. Несколько участников так называемой дискуссии также подчеркнули, что в ближайшем будущем Латвии как страны и латышей как нации больше не будет, так как нация вымрет.
В программу был приглашен пророссийский блогер латвийского происхождения Кирилл Федоров, задержанный Службой государственной безопасности в марте прошлого года. На протяжении нескольких лет Федоров создает на интернет-платформах YouTube и Telegram видеоконтент, посвященный теме военной техники и военной истории. С начала войны его контент полон кремлевскими пропагандистскими посылами. Например, о якобы зверствах, совершенных Украиной в отношении мирных жителей Донбасса, утверждениях о том, что украинская армия прикрывается детскими садами, школами и больницами, о бродящих по Украине неонацистах. В марте этого года прокуратура оштрафовала блогера на 12 400 евро за оправдание преступлений российских вооруженных сил в Украине и враждебное отношение к украинцам и латышам. Блогер заявил в программе, что во время содержания под арестом его пытали и применили против него электрошокер.
Также в духе желтой прессы обсуждалось, какая "серая" и чопорная супруга президента Андра Левите, были показаны ее фотографии с различных мероприятий с замечаниями о том, как плохо она одета.
Око за око, зуб за зуб
Всю прошедшую неделю пропагандисты довольно истерично обсуждали атаки на Белгород и атаки беспилотников на российский корабль в Черном море. Министр обороны России Шойгу заявил, что нападение на Белгород следует оценивать как теракт. В то же время наметилась интересная тенденция - кремлевские идеологи никак не хотели принимать версию о том, что нападение было совершено недовольными режимом Путина гражданами России. Поэтому было заявлено, что такую атаку могли осуществить только подразделения ВСУ, за которыми стоит официальный Киев, а боевики якобы прибыли на территорию России на бронетехнике США. Были также заявления о том, что Запад, поддерживая Украину, собственноручно создал новое "Исламское государство" в образе официального Киева.
Многие пропагандисты, от политологов и публицистов до военных чиновников, заявляли, что русский народ должен быть готов к продолжению подобных нападений на российскую территорию и должен понимать, что теперь война касается каждого гражданина России лично. Прозвучали воинственные заявления о том, что Россия должна действовать по принципу "око за око, зуб за зуб". Это означает, что столько ракет, сколько выпущено по территории России или по российским кораблям, должно быть выпущено в ответ по странам, которые поставили эти ракеты. Самые горячие ведущие высказывались о том, что города западных стран нужно обстреливать ракетами, потому что обстреливаются российские города. Со своей стороны, ультрарадикальный депутат Госдумы России, генерал в отставке Андрей Гурулев призвал к асимметричному и жесткому ответу, который, по его мнению, должен включать удары по принадлежащей США Аляске. Следует отметить, что милитаристы разного калибра с целью отомстить США активно призывали вооружать различные недружественные Америке латиноамериканские повстанческие группировки.
С другой стороны, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов подчеркнул, что последние события в очередной раз пробудили знаменитый тезис Путина о том, что "террористов надо мочить в сортире". Это должно относиться ко всему руководству Вооруженных сил Украины, включая президента Зеленского и генерала Буданова. Россияне также с гордостью транслируют слова Дмитрия Медведева, председателя Совета безопасности и бывшего президента России, о том, что украинских террористов надо не брать в плен, а уничтожать, как крыс.
Конечно, в этом контексте снова прозвучали утверждения, что всеми этими атаками Запад подталкивает Россию к применению ядерного оружия. В то же время в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" между ведущим Соловьевым и участником произошел небольшой конфликт по поводу бомбардировки Одессы, которую яростно защищал Соловьев.
Между тем газета The Guardian пишет, что официальные лица Вашингтона ставят под сомнение заявления России о том, что при нападении на Белгород использовалось поставленное США оружие. В отчете британской разведки, на который ссылается газета, говорится: "Россия сталкивается со все более серьезными угрозами безопасности в своих приграничных районах - с потерей боевых самолетов, атаками импровизированных взрывных устройств на железнодорожных путях и партизанской деятельностью. Россия почти наверняка воспользуется этими инцидентами в поддержку официальной позиции о том, что она является жертвой войны".
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил: "Если серьезно, то российскому режиму пора задуматься об объективной реальности - чем раньше вы покинете все украинские территории, тем меньшей будет катастрофа для России".
Как заявил в интервью американскому телеканалу CNN секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, ответственность за трансграничную атаку в Белгороде несут россияне, которые хотят избавиться от "темноты" в своей стране, а Киев к этому непричастен. "Они россияне, это их страна, и они имеют право там находиться. Есть некоторые россияне, которые на стороне света и которые пошли бороться с темнотой, которая сейчас существует в России", - сказал Данилов.
CNN также запросил Иностранный легион Украины, в который входят добровольцы со всего мира, об этих российских подразделениях, и получил ответ, что ни Российский добровольческий корпус, ни легион "Свобода России", взявший на себя ответственность за нападение, к Иностранному легиону Украины не относятся.
CNN также сообщает, что Путин, несомненно, попытается использовать эти атаки, чтобы укрепить идею о том, что Россия является невинной жертвой. Поэтому пропагандисты всеми силами пытаются отрицать, что за этой атакой стоят недовольные граждане России, возлагая всю вину на Украину и США, которые якобы являются настоящими инициаторами атак на Россию.
Новые угрозы в адрес Польши
Пропагандисты в своих передачах активно распространяют утверждения о том, что Запад во главе с Польшей планирует государственный переворот в Беларуси с целью свержения многолетнего диктатора Александра Лукашенко, ссылаясь на слова польского генерала и бывшего командующего сухопутными войсками Вальдемара Скшипчака. Соловьев уже высказал угрозу в свойственном ему стиле - если Польша "только двинется", вопрос встанет о существовании ее государственности. С другой стороны, пресс-секретарь Кремля Песков назвал Польшу "вражеской страной", обвинил Варшаву в истерической русофобии и преднамеренном вмешательстве в дела другой страны, а также заявил, что Россия защитит Беларусь от "таких открытых угроз". Также говорилось о том, насколько "неблагодарна" Польша, потому что когда-то Советский Союз освободил ее от нацизма, а теперь она все это забыла.
Между тем Deutsche Welle сообщает, что Россия намеренно искажает слова Скшипчака. На самом деле генерал заявил по польскому телевидению, что расценивает нападение на Белгород как первый признак того, что в России могут произойти какие-то внутренние изменения, и выразил надежду, что это распространится на Беларусь.
Скшипчак также сделал прогноз о том, что будет, если контрнаступление Украины окажется успешным. Он прогнозирует, что белорусы в украинской армии, воевавшие против россиян, не сложат оружие, а уйдут в Беларусь. "Надеюсь, это вызовет восстание в Беларуси", - добавил он. Для российских пропагандистов эти заявления генерала послужили поводом объявить, что Польша готовит государственный переворот.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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