Репортаж ⟩ "Это вселяет новую надежду": в Украине открыли детский сад, который построила Эстония

Все воспитатели очень рады началу работы в новом детском саду. "Такого детского сада нет во всей Украине, даже в Киеве", - говорят они.

Цахкна сдерживает слезы

Затем Маргус Цахкна произнес приветственное слово. Каждые два предложения его речи переводят на украинский язык. Министр говорит, что удалось построить будущее для Украины и показать, что Путин нас не сломит.

"Эмоции были очень сильными и неоднозначными: с одной стороны, было очень радостно делать что-то подобное вместе и для детей, но было очень трудно сдержать слезы, когда маленькие дети пели для нас, - сказал Цахкна Postimees. - Ведь мы знаем, что более 19 000 детей были похищены из Украины и вывезены в Россию - и это происходит в XXI веке. У всех нас есть дети, и трудно сдерживать эти эмоции".

Детский сад в Овруче окружен разбомбленными домами. Не видно ни цветов, ни деревьев. Есть только обломки. "Это надежда, которую мы должны дать всем этим людям. Невероятно, насколько храбры украинцы", - сказал Цахкна.

Сегодня важный день и для жителей Эстонии, особенно для всех тех, кто пожертвовал Украине и видит, что каждый евро пошел на дело. "Мы должны гордиться собой: мы были первыми, кто оказал помощь Украине", - подчеркнул он.

"Наш пример вдохновил другие страны, не только в Европе, но и во всем мире. Нас спрашивают, как происходит процесс и как реализовать такие крупные проекты в Украине. Поэтому сегодня символический день, который также передаст эти знания другим странам", - добавил Цахкна.