"Смертоносный фейерверк". Что рассказывают жители Шебекино, российского города у границы, который постоянно обстреливают

"Угроза, что сейчас с тобой может случиться самое плохое, в эту ночь была очень явной. От этих "бахов" наш дом тряхнуло, как при небольшом землетрясении", - говорит Сергей, добавляя, что их семья живет в многоквартирной пятиэтажке.

Изначально он планировал уезжать из Шебекино в Москву на машине вместе с мамой - у него заканчивался отпуск, а у нее были дела в столице. Но в ночь на четверг понял, что должен увезти и бабушку с дедушкой: "Я до последнего думал, что все обойдется, но последняя ночь все изменила. Я понял, что если сейчас уеду и оставлю тут бабушку с дедушкой, а с ними, не дай бог, что-то случиться, то я просто места себе не найду".

В октябре прошлого года Сергей уже вывозил семью из Шебекино из-за участившихся обстрелов, но еще до Нового года они вернулись обратно. Бабушке с дедушкой переезд дался тяжело и физически, и эмоционально, вспоминает Сергей: "Бабушка говорила, что пусть лучше "бахает", зато дома". Но в этот четверг, когда они проснулись, внук сказал им собрать необходимые вещи и поставил перед фактом, что они уедут из города хотя бы на пару недель. Они собрались, не задавая вопросов, и выехали из дома в 7:30 утра, когда звуки обстрелов еще не стихли.