Зеленский: Украина не может втянуть в войну ни одного члена НАТО

Зеленский дал интервью ERR накануне приезда президента Эстонии Алара Кариса в Киев в пятницу, 2 июля.

"Мы понимаем, что не можем втянуть в войну ни одну страну НАТО, и поэтому мы понимаем, что мы не станем членом НАТО, пока идет эта война. Не потому, что не хотим, а потому, что мы не можем", - сказал Зеленский.

Как заявил президент Украины, до момента вступления в полноправные члены НАТО Украина ожидает от альянса гарантий безопасности.

"Сегодня, когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, мы говорим о санкциях, финансовых гарантиях, оружии и так далее. Но мы хотим, чтобы все это было четко прописано в документах и подкреплено конкретными действиями. Такая гарантия безопасности действовала бы до тех пор, пока Украина не получит главную гарантию безопасности, а именно членство в НАТО", - указал Зеленский.

В пятницу, приветствуя Кариса в Киеве, Зеленский написал в Twitter, что "Эстония входит в число тех, чья помощь нашей обороне является самой быстрой и обширной, если учитывать соотношение помощи к валовому внутреннему продукту страны". Он поблагодарил Эстонию за поддержку.

Президент Эстонии заявил в Twitter, что во время встречи с Зеленским он подтвердил "поддержку Украины на поле боя и на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО".

"Я не хочу жить в мире, где нам приходится вести диалог с людьми, которые убивают детей, бомбят детские сады, больницы и университеты. Их место в тюрьме", - написал Карис, подчеркнув, что Эстония поддерживает создание специального трибунала для рассмотрения преступлений России в Украине.