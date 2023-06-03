Саперы ВСУ убирают мины перед контрнаступлением

Украинские саперы в рамках подготовки контрнаступления ВСУ уже нескольких недель ведут тяжелую и аккуратную работу по удалению мин на границе территорий, оккупированных Россией, сообщает американская газета The Washington Post.
По информации издания, украинские инженеры и саперы в некоторых случаях используют для своей работы новое оборудование, предназначенное для прорыва оборонительных укреплений, в том числе специально модифицированные транспортные средства на базе немецкого танка Leopard 2.
Галерея: Война в Украине
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!