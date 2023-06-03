Будут продлены ограничения на въезд в Латвию граждан РФ

Кабинет министров планирует продлить срок ограничений на въезд граждан России в Латвию, следует проекта распоряжения, подготовленного Министерством иностранных дел (МИД).
Учитывая, что агрессия со стороны России в Украине продолжается, срок ограничения на въезд граждан РФ планируется продлить до 4 марта 2024 года.
Планируется, что изменения вступят в силу с 1 июля.
24 февраля 2022 года Россия начала военное вторжение в Украину, в результате чего резко выросло количество граждан России, желающих попасть в Европейский Союз (ЕС) через сухопутную границу.
На неформальной встрече министров иностранных дел Совета ЕС в Праге 30 и 31 августа 2022 года была достигнута договоренность о том, что с учетом комплексного воздействия на приграничные страны государства-члены могут принять меры на национальном уровне по ограничению въезда в ЕС.
Латвия, Эстония, Литва и Польша согласовали изменения в законодательстве, чтобы ограничить граждан России, которые долгое время поддерживали и продолжают поддерживать агрессивные действия режима президента России Владимира Путина и несут солидарную ответственность за агрессию России в Украине.
В Латвии такие ограничения были установлены 9 сентября 2022 года. Выдача виз гражданам России также ограничена. Со дня принятия распоряжения, 9 сентября 2022 года, по 15 мая 2023 года гражданам России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом было выдано 830 виз.
Заявления на получение визы принимаются только в исключительных случаях, при наличии гуманитарных соображений, таких как тяжелая болезнь или похороны близкого родственника, угроза личной безопасности, а также со стороны членов семей граждан Латвии и других стран ЕС.
В настоящее время другие государства-члены ЕС, такие как Финляндия и Чехия, приняли правила, ограничивающие въезд граждан России. В Министерстве иностранных дел нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что какая-либо из стран планирует ослабить ограничения.
Действующий порядок предусматривает ограничения на въезд для граждан России, желающих пересечь внешнюю границу ЕС в туристических и развлекательных целях. Если срок действия распоряжения не будет продлен, будет разрешена ситуация, когда граждане России, которые также представляют угрозу для внутренней безопасности Латвии, смогут беспрепятственно въезжать и находиться в ЕС.
Кроме того, Еврокомиссия в своем заявлении от 30 сентября 2022 г. об общих правилах выдачи виз и методических указаниях по контролю граждан РФ на внешних границах констатирует, что с учетом текущей геополитической ситуации, военной мобилизации в России и воздействия этих событий на стабильность и безопасность ЕС и его государств-членов, пограничные органы должны интенсивно и индивидуально проверять возможный повышенный риск безопасности, связанный с въездом в Шенгенскую зону гражданина страны, которая ведет войну в Европе.
Во избежание ситуации, когда граждане России могут свободно передвигаться по территории ЕС и представлять угрозу внутренней безопасности Латвии, пересекая внешнюю границу Латвии, а также для облегчения процесса принятия решений пограничными органами срок действия приказа продлен до 4 марта 2024 года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!