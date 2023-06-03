Будут продлены ограничения на въезд в Латвию граждан РФ

Заявления на получение визы принимаются только в исключительных случаях, при наличии гуманитарных соображений, таких как тяжелая болезнь или похороны близкого родственника, угроза личной безопасности, а также со стороны членов семей граждан Латвии и других стран ЕС.

В настоящее время другие государства-члены ЕС, такие как Финляндия и Чехия, приняли правила, ограничивающие въезд граждан России. В Министерстве иностранных дел нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что какая-либо из стран планирует ослабить ограничения.

Действующий порядок предусматривает ограничения на въезд для граждан России, желающих пересечь внешнюю границу ЕС в туристических и развлекательных целях. Если срок действия распоряжения не будет продлен, будет разрешена ситуация, когда граждане России, которые также представляют угрозу для внутренней безопасности Латвии, смогут беспрепятственно въезжать и находиться в ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия в своем заявлении от 30 сентября 2022 г. об общих правилах выдачи виз и методических указаниях по контролю граждан РФ на внешних границах констатирует, что с учетом текущей геополитической ситуации, военной мобилизации в России и воздействия этих событий на стабильность и безопасность ЕС и его государств-членов, пограничные органы должны интенсивно и индивидуально проверять возможный повышенный риск безопасности, связанный с въездом в Шенгенскую зону гражданина страны, которая ведет войну в Европе.

Во избежание ситуации, когда граждане России могут свободно передвигаться по территории ЕС и представлять угрозу внутренней безопасности Латвии, пересекая внешнюю границу Латвии, а также для облегчения процесса принятия решений пограничными органами срок действия приказа продлен до 4 марта 2024 года.