Приближается экзамен по математике для учащихся 9-х классов. Он состоится 6 июня. Программа LTV 4. studija сообщает, что в этом году дополнительным требованием для школьников для сдачи экзамена станет научный, или "умный", калькулятор. Многие родители возмущены тем, что им придется покупать этот не самый дешевый прибор.
Видео ⟩ Для экзамена по математике в 9-м классе нужно купить "умный" калькулятор. Родители возмущены
Во второй части экзамена есть возможность использовать калькулятор, включающий тригонометрические функции. Это так называемые научные калькуляторы, самая дешевая версия которых стоит около 10 евро. Учебное заведение не предоставляет их школьникам, а это значит, что родителям придется покупать их самим. Однако не каждый может позволить себе потратить 10 и более евро на то, что потом будет просто пылиться дома. Кроме того, многие школьники никогда не пользовались такими калькуляторами - им лишь пообещали, что их можно будет опробовать на консультации перед экзаменом.
В Государственном центре содержания образования (VISC) подтвердили, что в этом году девятиклассники не смогут сдать экзамен по математике без научного, или "умного", калькулятора, потому что маловероятно, что в состоянии повышенного стресса они смогут вспомнить редко используемые значения функций синуса и косинуса.
Изучив предложение в некоторых городах Латвии, 4. studija пришла к выводу, что найти и купить научный калькулятор непросто. В некоторых местах самые дешевые устройства уже распроданы, а доступные стоят почти 30 евро. В интернет-магазинах цена таких калькуляторов колеблется от 10 до 180 евро.
Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)
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