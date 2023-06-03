Видео ⟩ Для экзамена по математике в 9-м классе нужно купить "умный" калькулятор. Родители возмущены

Во второй части экзамена есть возможность использовать калькулятор, включающий тригонометрические функции. Это так называемые научные калькуляторы, самая дешевая версия которых стоит около 10 евро. Учебное заведение не предоставляет их школьникам, а это значит, что родителям придется покупать их самим. Однако не каждый может позволить себе потратить 10 и более евро на то, что потом будет просто пылиться дома. Кроме того, многие школьники никогда не пользовались такими калькуляторами - им лишь пообещали, что их можно будет опробовать на консультации перед экзаменом.