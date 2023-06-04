Загадка озера Маджоре: как и почему затонула яхта с десятками агентов разных спецслужб на борту

У многих пассажиров злополучного круиза, как и у многих других представителей того же рода деятельности с разными паспортами, в Швейцарии есть дома и квартиры.

Хотя прогулка на яхте была представлена как сугубо частное развлекательное мероприятие, ряд крупных итальянских изданий выдвинули предположение, что на самом деле это была рабочая встреча сотрудников двух разведок.

Что произошло

Капитан яхты Клаудио Карминати до сих пор не может сказать, что именно произошло, хотя на первый взгляд все было очевидно: на 15-метровое судно неожиданно налетел штормовой ветер, превышающий 70км/час.

"За каких-то 30 секунд мы попали в эпицентр апокалипсиса. Лодка мгновенно перевернулась, и мы все оказались в воде", - вспоминает капитан в комментарии газете Corriere della Sera.

По его словам, плохого прогноза погоды на этот день не было, и кроме них на озере было еще много судов.

Капитан признает, что отстал от графика, и яхта не вернулась в порт в согласованное время, но причины этого отставания пока не установлены.

В настоящий момент Клаудио Карминати находится под следствием по подозрению в организации кораблекрушения и предумышленном убийстве.

Кто погиб?