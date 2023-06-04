Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

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С критикой скандального видео выступил и президент Польши Анджей Дуда. "Память о жертвах немецких преступлений в Освенциме священна и неприкасаема. Трагедия миллионов жертв не может быть использована в политической борьбе. Такие действия недостойны и непростительны", - написал Дуда в соцсетях.

"Это нарушение табу", - прокоментировал видео либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Против использования Холокоста в актуальной политической борьбе выступили и еврейские организации в Польше.

PiS под давлением

"Ролик об Освенциме может очень навредить PiS, - написал публицист Михаил Плохиньский в газете Rzeczpospolita. - Правящая партия таким образом разбазаривает весь капитал мягкой силы, который ей удалось накопить в мире благодаря поддержке Украины. Таким образом Польша дает миру новые аргументы того, что она автократическая и антисемитская, хотя второе не является правдой".

Ярослав Качиньский Фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

"Скандальное видео свидетельствует об отчаянии в правительственном лагере, - сказал политолог Войцех Рафаловский из Университета Варшавы в интервью частному каналу TVN. - PiS находится под давлением и этой манипуляцией совершила ошибку", - говорит ученый.

Оппозицию скорее должно было бы консолидировать последнее решение правящей партии - создать специальную комиссию по расследованию российского влияния, которая призвана не допустить, чтобы Туск в случае победы на парламентских выборах возглавил правительство.

В PiS не признают ошибку

Однако когда Туск несколько недель назад призвал к протестному маршу, другие оппозиционные партии сначала отнеслись к этому сдержанно. Главы двух партий - правоцентристской Polska 2050 Шимон Головня и Партии фермеров Владислав Косиняк-Камыш - опасались, что партия Туска будет доминировать. Но сейчас оба политика призвали сторонников их партий к участию в марше.

Несмотря на критику, партия PiS защищает свой предвыборный ролик. Михал Москаль, глава политической канцелярии Качиньского, сказал интернет-платформе Interia: "Мы показали лицемерие оппозиции. Это больно". Москаля СМИ называют идейным вдохновителем в производстве этого ролика. "Мы только ответили на язык ненависти", - аргументирует депутат PiS Марек Аст.

А евродепутат Анна Залевска опубликовала твит c видео об Освенциме и добавила к нему слова: "Для Германии". На языке правящей партии Туск представляет в Польше немецкие интересы, для некоторых он даже является немецким коллаборационистом.