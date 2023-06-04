Монастырь приятеля Путина у эстонской границы оказался в центре внимания

Что дает статус лавры?

В принципе статус лавры сам по себе ничего не дает. До 2022 года в юрисдикции Русской православной церкви (РПЦ) было пять лавр: две в России (Троице-Сергиева и Александро-Невская) и три в Украине (Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская).

Четыре из них получили свой статус еще во времена Российской империи: так называли те монастыри, которые находились в прямом подчинении Святейшего синода - государственного органа, управлявшего тогда церковью. Святогорская лавра в Донецкой области получила этот статус в 2004 году по решению Синода Украинской православной церкви (УПЦ), входившей тогда на правах широкой автономии в состав РПЦ.

В России статус лавры не означает особого отношения и не повышает авторитет автоматически. Если Троице-Сергиева лавра - признанный центр российского православия, то Александро-Невская - не настолько. Оптина пустынь, Валаамский, Соловецкий, Дивеевский и тот же Псково-Печерский монастырь гораздо популярнее. Вряд ли в какой-то из этих монастырей ринутся паломники только потому, что его назвали лаврой.

В мае 2022 года УПЦ объявила о своей полной независимости, поэтому все три лавры уже тогда формально вышли из-под юрисдикции Москвы. В марте 2023 года украинское государство, в собственности которого находится Киево-Печерская лавра как музей-заповедник, не продлило договор с УПЦ и заключило его с Православной церковью Украины, созданной в 2018 году.