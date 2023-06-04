Видео ⟩ "Мы ждали час!": общественный транспорт и рижане страдают от пробок

"9 автобус из центра в Межапарк - единственный транспорт, который проходит через Чиекуркалнс. И если этот автобус не приходит в назначенное время, то, конечно, люди вынуждены его ждать", - говорит жительница Элита.

Женщина говорит, что обычно автобус опаздывает минут на десять, но недавно был случай, когда он задержался почти на час из-за того, что два автобуса подряд не пришли. После этого события жители позвонили на информационный телефон Rīgas satiksme, но в ответ сообщили, что автобус был.

Общественный транспорт ходит не по расписанию почти на всех маршрутах из-за огромных пробок, вызванных масштабным ремонтом улиц, который также не позволяет автобусам, трамваям и троллейбусам вовремя прибывать на свои остановки.

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