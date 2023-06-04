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В Польше нашли фрагменты воздушного шара с надписями на кириллице

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Польская полиция
Польская полиция Фото: Schutterstock.com

Остатки воздушного шара были найдены в поле в польском городе Калишки недалеко от военного полигона. Есть подозрение, что этот объект мог быть запущен в шпионских целях.

Польская радиостанция RMF сообщает, что объект был обнаружен 3 июня на кукурузном поле примерно в 4 километрах от Бяла Писка, в нескольких километрах от которого находится полигон и воинская часть.

Хозяин поля немедленно сообщил о находке в полицию, которая передала эту информацию военным. Сообщение об обнаружении остатков воздушного шара также подтвердили в полиции и Оперативном командовании Вооруженных сил.

Неизвестно, это был метеорологический или военный объект, хотя предварительный осмотр, похоже, подтверждает первую версию.

Нашедший объект мужчина рассказал, что под фольгированным куполом шара находился пенопластовый ящик с антенной, а на шаре были видны надписи на кириллице.

О том, что это мог быть метеозонд, свидетельствует тот факт, что радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства Польши.

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