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Латвия должна быстро внедрять беспилотную авиацию

rus.tvnet.lv
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Фото: Evija Trifanova/LETA

Принимая во внимание события в Украине, Латвия должна приобрести и быстро внедрить беспилотные летательные аппараты, развивая эти функции в подразделениях до самого низкого уровня, рассказал порталу sargs.lv командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Леонид Калныньш.

Он напомнил, что использование беспилотных летательных аппаратов Вооруженными силами Латвии не является чем-то новым. "Уже в 2007 году мы со специалистами начали разрабатывать потребность в беспилотных летательных аппаратах для выполнения тактических задач",-  добавил командующий.

Уже в 2018 году за внедрением разведывательных беспилотников типа Penguin на уровне бригад последовала закупка беспилотников меньшего класса.

Земессардзе развивает возможности использования дронов с 2019 года, а уже в 2020 году состоялось первое обучение операторов продолжительностью в несколько дней.

В этом году Украина планирует потратить на закупку беспилотников 502 млн евро. Рассматривается закупка дронов для широкого спектра применений. Это и ударные дроны, и дроны для корректировки артиллерии и доставки боеприпасов, а также для эвакуации раненых.

Генштаб ВСУ ранее заявлял о формировании рот беспилотников. Такие формирования будут первыми в мире.

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