Латвия должна быстро внедрять беспилотную авиацию

Он напомнил, что использование беспилотных летательных аппаратов Вооруженными силами Латвии не является чем-то новым. "Уже в 2007 году мы со специалистами начали разрабатывать потребность в беспилотных летательных аппаратах для выполнения тактических задач",- добавил командующий.

Уже в 2018 году за внедрением разведывательных беспилотников типа Penguin на уровне бригад последовала закупка беспилотников меньшего класса.

Земессардзе развивает возможности использования дронов с 2019 года, а уже в 2020 году состоялось первое обучение операторов продолжительностью в несколько дней.

В этом году Украина планирует потратить на закупку беспилотников 502 млн евро. Рассматривается закупка дронов для широкого спектра применений. Это и ударные дроны, и дроны для корректировки артиллерии и доставки боеприпасов, а также для эвакуации раненых.

Генштаб ВСУ ранее заявлял о формировании рот беспилотников. Такие формирования будут первыми в мире.