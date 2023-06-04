Украинский солдат вернулся воевать на фронт с протезом руки

25-летний Иващук раньше три года служил на Донбассе. Когда началось полномасштабное российское вторжение, он работал в Польше, но сразу же вернулся. Сначала воевал под Киевом, затем его часть перебросили на Донбасс, где он в июне потерял руку.

Дизайн протеза вдохновлен комиксом о супергерое "Железный человек". В него встроены датчики, которые определяют мышечные импульсы, приводящие руку в движение.

"Все очень просто. Стационарный аккумулятор, его нельзя снять. Чтобы зарядить, нужно снять протез, отсоединить защелку, "поставить" на зарядку. Работает 12 часов, заряжает 10 часов. Работает днем, заряжается ночью во сне", - объясняет Иващук.

В реабилитационном центре ему предоставили и установили бионический протез. Центр работает на общественные пожертвования и профинансировал реабилитацию многих людей с различными типами протезов.

"Была танковая атака, танков семь. Я ждал с противотанковым минометом, чтобы танк проехал на более открытую местность, но он обстрелял меня. Мне сказали, что снаряд разорвался у меня под ногами, но я потерял руку. Сама рука была еще на месте, но спасти ее было невозможно, поэтому ее ампутировали", - рассказывает Иващук.