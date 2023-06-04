Безопасность Праздника песни будет обеспечивать и армия

С 30 июня по 9 июля в Риге пройдет XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца, которые являются мероприятиями государственного значения.

Принимая во внимание значительное число посетителей, а также другие факторы, связанные с общественным порядком и безопасностью, Госполиция запросила поддержку НВС для обеспечения общественного порядка и безопасности во время проведения праздника.

Планируется привлечь земессаргов и, в случае необходимости, военнослужащих профессиональной службы для поддержки Госполиции при обеспечении общественного порядка и безопасности, а также для охраны периметров.