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Безопасность Праздника песни будет обеспечивать и армия

rus.tvnet.lv/LETA
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Участники Праздника песни и танца школьной молодежи
Участники Праздника песни и танца школьной молодежи Фото: Ieva Lūka/LETA

С учетом запроса, поступившего от Государственной полиции, Национальные вооруженные силы (НВС) будут привлечены к организации Праздника песни и Праздника танца.

С 30 июня по 9 июля в Риге пройдет XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца, которые являются мероприятиями государственного значения.

Принимая во внимание значительное число посетителей, а также другие факторы, связанные с общественным порядком и безопасностью, Госполиция запросила поддержку НВС для обеспечения общественного порядка и безопасности во время проведения праздника.

Планируется привлечь земессаргов и, в случае необходимости, военнослужащих профессиональной службы для поддержки Госполиции при обеспечении общественного порядка и безопасности, а также для охраны периметров.

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