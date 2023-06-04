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Под Бахмутом потери Украины были в 7,5 раза меньше, чем у РФ

rus.tvnet.lv
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Война в Украине
Война в Украине Фото: SIPA/Scanpix

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия потеряла под Бахмутом почти 23 тысячи солдат. Потери Украины на этом направлении в 7,5 раза меньше.

Данилов привел эти цифры в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Он спросили, почему Украина не оставила Бахмут. Секретарь СНБО ответил, что вооруженные силы должны защищать свои города, и без сопротивления Украины Россия выиграла бы войну.

"С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибли 22 816 человек (оккупантов. - Прим. ред.). Наши потери были в 7,5 раза меньше", - заявил Данилов, отвечая на вопрос, почему Украина отчаянно защищала Бахмут.

Всего с 1 сентября по июнь 2023 года в Украине погибли более 160 тысяч солдат российской армии.

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