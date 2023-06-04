Под Бахмутом потери Украины были в 7,5 раза меньше, чем у РФ

"С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибли 22 816 человек (оккупантов. - Прим. ред.). Наши потери были в 7,5 раза меньше", - заявил Данилов, отвечая на вопрос, почему Украина отчаянно защищала Бахмут.