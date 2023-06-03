Пригожин: Минобороны РФ заминировало пути отхода из Бахмута для ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин, основатель российской группы наемников ЧВК "Вагнер", заявил, что представители Минобороны России заминировали пути отступления вагнеровцев из украинского города Бахмут.
"Незадолго до выхода мы обнаружили подозрительную активность на путях нашего выдвижения. Мы вызвали правоохранительные органы и обнаружили около десятка мест, где были размещены десятки взрывных устройств начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида.
Закладывали эти снаряды представители Министерства обороны (РФ - ред.). На вопрос, для чего они это делали, они тыкали пальцем вверх", - утверждает Евгений Пригожин.
Он также подчеркнул, что эти мины были размещены в тылу, поэтому они могли быть предназначены только для ЧВК "Вагнер".
"Эти заряды не было необходимости укладывать, чтобы сдержать противника, потому что они находятся в тыловой зоне. Поэтому, можно предполагать, что этими зарядами хотели встретить силы ЧВК "Вагнер", - заявил он.
25 мая Пригожин объявил о начале вывода ЧВК "Вагнер" из Бахмута. В Минобороны Украины подтвердили, что эти подразделения уже заменены бойцами российской армии, однако в самом городе вагнеровцы все еще остаются.
По мнению экспертов, армии России для удержания Бахмута и его флангов, вероятно, потребуются дополнительные подкрепления.
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