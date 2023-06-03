Пригожин: Минобороны РФ заминировало пути отхода из Бахмута для ЧВК "Вагнер"

"Незадолго до выхода мы обнаружили подозрительную активность на путях нашего выдвижения. Мы вызвали правоохранительные органы и обнаружили около десятка мест, где были размещены десятки взрывных устройств начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида.

Закладывали эти снаряды представители Министерства обороны (РФ - ред.). На вопрос, для чего они это делали, они тыкали пальцем вверх", - утверждает Евгений Пригожин.

Он также подчеркнул, что эти мины были размещены в тылу, поэтому они могли быть предназначены только для ЧВК "Вагнер".

"Эти заряды не было необходимости укладывать, чтобы сдержать противника, потому что они находятся в тыловой зоне. Поэтому, можно предполагать, что этими зарядами хотели встретить силы ЧВК "Вагнер", - заявил он.

25 мая Пригожин объявил о начале вывода ЧВК "Вагнер" из Бахмута. В Минобороны Украины подтвердили, что эти подразделения уже заменены бойцами российской армии, однако в самом городе вагнеровцы все еще остаются.

По мнению экспертов, армии России для удержания Бахмута и его флангов, вероятно, потребуются дополнительные подкрепления.