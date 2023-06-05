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Фото ⟩ Брежнева в Даугавпилсе, Моргенштерн в Риге, а Седокова в клубе

rus.tvnet.lv
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Анна Седокова, Вера Брежнева, Моргенштерн
Анна Седокова, Вера Брежнева, Моргенштерн Фото: Кадр из видео/ TVNET/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.

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Анна Седокова проводила вечер в клубе

Анна Седокова
Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova


Вера Брежнева выступала в Даугавпилсе

Вера Брежнева в Даугавпилсе
Вера Брежнева в Даугавпилсе Фото: Instagram/veravera

Моргенштерн тем временем выступил в Риге

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