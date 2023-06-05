Фото ⟩ Брежнева в Даугавпилсе, Моргенштерн в Риге, а Седокова в клубе

Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
София Стужук (Левданска) занималась спортом
Дженнифер Энистон играла со щенком
Евгений Чичваркин был на протесте
Татьяна Мингалимова на фестивале
Янис Тимма слушал музыку в одиночестве
Анна Седокова проводила вечер в клубе
Вера Брежнева выступала в Даугавпилсе
Моргенштерн тем временем выступил в Риге
Рената Литвинова гуляла по Парижу
Максим Галкин делился видео из домашнего архива
Интарс Бусулис поздравил сборную по баскетболу
Яна Брук выбирала наряд
Данила Поперечный сидел под деревом
Маркус Рива выступал на Riga Pride
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