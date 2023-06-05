Вернувшись с того света: в Риге выступил режиссер "Левиафана" Андрей Звягинцев

"Меня много одаривали эпитетами, что я не люблю русский народ", - вспомнил на сцене Splendid Palace режиссер, припомнив требование к нему после "Левиафана" выйти на Красную площадь и попросить прощения "у всех россиян". Но Левиафан - уже настоящий - в России победил: режиссер осудил агрессию против Украины и теперь живет во Франции, где продолжает восстанавливаться после болезни. В сегодняшнем кошмаре режиссер продолжает отвергать разговоры о "неуспехе" русской культуры в деле предотвращения войны.

"Те, кто делает это [начинает войну - прим. ред.], русскую классическую литературу не читали. А если читали, то не поняли. Это какие-то другие существа", - уверен постановщик.

Андрей Звягинцев в Splendid Palace, 04.06.2023 Фото: Очевидец RUS TVNET

Все мероприятие состояло из ответов режиссера на вопросы зрителей, начиная от восторженных признаний в любви до вполне конкретных и на разные темы. Были любопытные факты "за кадром" фильмов Звягинцева - так, постановщик оказался в таком восторге от латвийского фильма "Крутая Колка" (Kolka Cool), что через несколько лет пригласил одного из актеров проекта - Андриса Кейшса - сыграть одну из ключевых ролей в "Нелюбви".