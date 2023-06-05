Вернувшись с того света: в Риге выступил режиссер "Левиафана" Андрей Звягинцев

С 30 мая по 3 июня в кинотеатре Splendid Palace в Риге прошла первая в Латвии полная ретроспектива фильмов российского кинорежиссера Андрея Звягинцева. О кажущейся беспросветности собственных фильмов, пережитой коме, войне и актере из Латвии в одном из последних фильмах постановщик рассказал на встрече с поклонниками в воскресенье.
Андрей Звягинцев говорит очень тихо, даром что сидит прямо перед микрофоном, но именно это и подарило встрече с полным залом ощущение интимной беседы. Сам Андрей пожаловался, что его в Риге продуло, хотя весь вечер не отпускали мысли, что слабый голос и хрипотца - последствия тяжелейшей болезни, обернувшейся искусственной комой и планами по пересадке легких (до этого дело не дошло - организм справился сам). Звягинцева буквально вытащили с того света, притом дважды.
В мировой кинематограф новосибирец Звягинцев буквально ворвался в 2003 году - мощнейшим "Возвращением", который многие до сих пор считают лучшей работой постановщика. Драму о двух мальчишках, в чью жизнь внезапно возвращается пропадавший несколько лет отец наградили "Золотым львом" на одном из главнейших кинофестивалей - Венецианском, и номинировали на "Золотой глобус" (который Звягинцев позднее таки возьмет), но главное - в кино завил о себе новый яркий автор.
Далее последовали его до сих пор непонятое и не принятое "Изгнание" (за него режиссера обвинили в непомерной "тарковщине") и "Елена", после чего постановщик получил уже более широкое признание - скандальным и прорывным "Левиафаном" и леденящей кровь "Нелюбовью".
"Меня много одаривали эпитетами, что я не люблю русский народ", - вспомнил на сцене Splendid Palace режиссер, припомнив требование к нему после "Левиафана" выйти на Красную площадь и попросить прощения "у всех россиян". Но Левиафан - уже настоящий - в России победил: режиссер осудил агрессию против Украины и теперь живет во Франции, где продолжает восстанавливаться после болезни. В сегодняшнем кошмаре режиссер продолжает отвергать разговоры о "неуспехе" русской культуры в деле предотвращения войны.
"Те, кто делает это [начинает войну - прим. ред.], русскую классическую литературу не читали. А если читали, то не поняли. Это какие-то другие существа", - уверен постановщик.
Все мероприятие состояло из ответов режиссера на вопросы зрителей, начиная от восторженных признаний в любви до вполне конкретных и на разные темы. Были любопытные факты "за кадром" фильмов Звягинцева - так, постановщик оказался в таком восторге от латвийского фильма "Крутая Колка" (Kolka Cool), что через несколько лет пригласил одного из актеров проекта - Андриса Кейшса - сыграть одну из ключевых ролей в "Нелюбви".
Ее же - "Нелюбовь" - заслуженно считают самой мрачной картиной Звягинцева, с чем он и согласен, и не совсем. "Мы больше не воспитываем. Мы любим", - так после премьеры об отношениях с собственным ребенком режиссеру рассказала одна из актрис фильма. При этом постановщик признался, что его всегда тянет к трагедии, но отбросил другие нападки - из-за якобы отсутствия в его фильмах положительных персонажей. "В "Мертвых душах" их тоже нет", - прокомментировал он.
Зашла речь и о том, чем постановщик занят сейчас - по словам Звягинцева, уже некоторое время он вплотную занимается "реанимацией" проекта, от которого ранее пришлось отказаться из-за покинувшего его продюсера. Теперь эту роль он пытается примерить на себя сам и, если все пройдет гладко, к следующей весне в Европе могут стартовать съемки нового фильма.
При этом именитый режиссер признался, что до сих не может осознать, что стал эмигрантом. "Французским режиссером я никогда не стану. Мне 60 лет скоро", - сказал он и вспомнил историю вековой давности - когда тогдашние российские эмигранты во Франции, отмечая Рождество 1923 года, выпивали за то, что в следующем году уж точно будут отмечать его на родине. Большинство из них прожили за границей до конца жизни.
"Обнулена жизнь", - подвел итог Звягинцев. Его нелюбовь к хэппи-эндам в этом прогнозе проявилась особенно явственно.
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