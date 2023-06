Фото ⟩ В Межапарке со впечатляющим шоу прошел масштабный концерт группы DAGAMBA

Открывая концертный сезон под открытым небом на сцене Межапарка, после трехлетнего перерыва состоялся грандиозный концерт, посвященный последнему альбому Bach Against the Machine группы DAGAMBA со впечатляющими мультимедийными элементами, изображениями от искусственного интеллекта и эмоционально насыщенным музыкальным шоу.

Валтерс Пуце, участник группы, рассказал 3 июня: "Идея объединить Баха и Rage Against the Machine родилась еще шесть лет назад, но первые наброски мы начали делать три года спустя. Сегодня, стоя на большой сцене Межапарка перед тысячами зрителей, нам стало ясно одно: большие дела требуют времени, и я не могу придумать лучшего времени, чем сейчас, чтобы рассказать, казалось бы, несовместимую историю классического Баха и легенды рока Rage Against the Machine".