СМИ: В США потерпел крушение гражданский самолет; истребители F-16 пытались его перехватить

В воскресенье недалеко от Вашингтона, США, разбился гражданский самолет. На месте аварии выживших найдено не было. Известно, что истребители F-16 перед крушением самолета пытались его перехватить, пишет портал Apollo со ссылкой на CNN.
Медики добрались до места происшествия вечером 4 июня - через четыре часа после того, как начались поиски потерпевшего крушение самолета.
По словам американского чиновника, истребители F-16 не сбивали самолет, и для Федерального управления авиации характерно перехватывать самолеты по разным причинам.
Пилот гражданского самолета не отреагировал, когда истребители F-16 попытались установить контакт. F-16 использовали сигнальные ракеты, "пытаясь привлечь внимание пилота", говорится в сообщении.
В самолете находились четыре человека.
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