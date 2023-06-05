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СМИ: В США потерпел крушение гражданский самолет; истребители F-16 пытались его перехватить

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Истребители F-16
Истребители F-16 Фото: Mike Mareen/Shutterstock

В воскресенье недалеко от Вашингтона, США, разбился гражданский самолет. На месте аварии выживших найдено не было. Известно, что истребители F-16 перед крушением самолета пытались его перехватить, пишет портал Apollo со ссылкой на CNN.

Медики добрались до места происшествия вечером 4 июня - через четыре часа после того, как начались поиски потерпевшего крушение самолета.

По словам американского чиновника, истребители F-16 не сбивали самолет, и для Федерального управления авиации характерно перехватывать самолеты по разным причинам.

Пилот гражданского самолета не отреагировал, когда истребители F-16 попытались установить контакт. F-16 использовали сигнальные ракеты, "пытаясь привлечь внимание пилота", говорится в сообщении.

В самолете находились четыре человека.

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