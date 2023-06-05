Фото ⟩ Зутис сдержал слово и сделал тату с медалью латвийской сборной по хоккею

Боксер и звезда шоу Кристап Зутис во время чемпионата мира по хоккею обещал сделать себе татуировку с медалью, если она будет завоевана. Кристап сдержал слово, чем и поделился в своих социальных сетях.
На татуировке изображена бронзовая медаль, завоеванная сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею 2023 года.
Боксер опубликовал фото татуировки в своем Instagram с сопроводительным текстом: "Над головой Спридитиса всегда будет сиять бронзовое солнце! Dievs svētī Latviju!".
Как сообщалось, 28 мая сборная Латвии по хоккею завоевала бронзовую медаль чемпионата мира, обыграв команду США со счетом 4:3. Это самое серьезное завоевание сборной Латвии за историю ее участия в чемпионатах мира. При этом вратарь латвийской сборной Артур Шилов был признан самым ценным игроком чемпионата.
В честь победы 29 мая в Латвии было объявлено выходным днем, и тысячи латвийцев собрались у памятника Свободы, чтобы встретить латвийских хоккеистов.
Ранее также сообщалось, что латвийскую команду наградят президентскими медалями.
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