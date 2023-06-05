Фото ⟩ Зутис сдержал слово и сделал тату с медалью латвийской сборной по хоккею

На татуировке изображена бронзовая медаль, завоеванная сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею 2023 года.

Боксер опубликовал фото татуировки в своем Instagram с сопроводительным текстом: "Над головой Спридитиса всегда будет сиять бронзовое солнце! Dievs svētī Latviju!".

Как сообщалось, 28 мая сборная Латвии по хоккею завоевала бронзовую медаль чемпионата мира, обыграв команду США со счетом 4:3. Это самое серьезное завоевание сборной Латвии за историю ее участия в чемпионатах мира. При этом вратарь латвийской сборной Артур Шилов был признан самым ценным игроком чемпионата.

В честь победы 29 мая в Латвии было объявлено выходным днем, и тысячи латвийцев собрались у памятника Свободы, чтобы встретить латвийских хоккеистов.

Ранее также сообщалось, что латвийскую команду наградят президентскими медалями.

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