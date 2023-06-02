фото и видео ⟩ Водный салют на встрече сборной Латвии: что это значит?

Пожарные приветствуют Boeing 737-800 Transavia в аэропорту Орли (Париж) водным салютом во время поездки по взлетно-посадочной полосе перед взлетом 26 июня 2020 года. Аэропорт на три месяца был закрыт для коммерческих полетов из-за пандемии. Фото: SIPA/Scanpix

Водные салюты применяются и на флоте. Чаще всего их создают пожарные катера. Ими принято отмечать первый или последний визит капитана корабля или его отставку, первый или последний круиз корабля, посещение военного корабля и другие торжественные случаи.

Водные салюты в Латвии

"Водные салюты - это красивая традиция в авиации, которая используется для обозначения особого события", - рассказывает RUS TVNET руководитель проектов по коммуникации аэропорта "Рига" Илзе Сална.

Авиакомпании водным салютом часто отмечают отставку своих капитанов или приветствуют первый самолет нового типа в аэропорту. Так же делают и многие европейские аэропорты.

Аэропорт "Рига" таким образом приветствует, например, первый рейс новой авиакомпании в Ригу. На этой неделе такой же традицией в нашем аэропорту встретили авиакомпанию Air Montenegro. Весной водным салютом приветствовали польскую авиакомпанию LOT в день, когда исполнилось 30 лет с тех пор, как LOT летает по маршруту Рига - Варшава, говорит представитель аэропорта.

Именно такой красивой традицией наш аэропорт решил встретить и латвийскую сборную по хоккею после того, как команда завоевала историческую бронзу.

"Возвращение латвийской сборной в Ригу с медалями чемпионата мира по хоккею - это особенный момент, поэтому не было сомнений, что нашу команду также встретят в аэропорту "Рига" водным салютом", - отметила Илзе Сална, добавив, что салют устроили пожарные аэропорта "Рига".

Галерея: Водный салют в честь сборной Латвии по хоккею в аэропорту "Рига"

Напомним, после исторического достижения на чемпионате мира по хоккею сборная Латвии 29 мая вернулась домой. Перед тем как приземлиться в аэропорту, спецрейс airBaltic с хоккеистами сделал круг над площадью у памятника Свободы. Около 12:30 в аэропорту "Рига" приземлился самолет национальной сборной, окрашенный в цвета латвийского флага. В 13:00 в Риге их встречала большая толпа болельщиков. По оценкам Государственной полиции, у памятника Свободы сборную приветствовали 30 000 болельщиков.