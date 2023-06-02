фото и видео ⟩ Водный салют на встрече сборной Латвии: что это значит?

После исторического достижения на чемпионате мира по хоккею сборная Латвии 29 мая вернулась домой на самолете airBaltic A220-300, который был разукрашен в цвета латвийского флага. В аэропорту самолет встретили необычной традицией - две пожарные машины, подавая воду из насосов, создали водяную арку. Самолет с командой проехал прямо под ней. Не все жители нашей страны знали о такой традиции, и в соцсетях у многих возникли вопросы - что же это значит? Разбирался RUS TVNET.
Традиция в международной авиации
В международной авиации эта традиция называется FTWA (Fire truck water arc - "водяная арка пожарных машин" в пер. с англ.).
В Википедии же такая церемония называется просто - водный салют.
Водный салют в авиации выгляди так - самолет проезжает под струями воды, которые пускают одна или несколько пожарных машин. Как правило, это четное количество транспортных средств, сказано в Википедии. Они выстраиваются перпендикулярно с двух сторон, а струи воды образуют ряд водяных арок.
В авиации водными салютами отмечают первый или последний рейс авиакомпании в конкретный аэропорт, первый или последний рейс воздушного судна конкретного типа, выход на пенсию старшего пилота авиакомпании или старшего авиадиспетчера и другие особые для авиакомпаний события.
Например, когда самолет "Конкорд" совершил свой последний рейс из международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди, для водного салюта использовались разноцветные струи голубого, белого и красного цветов.
Также водный салют был запущен в честь президента США Дональда Трампа во время его первого вылета из аэропорта Ла-Гуардия после победы на президентских выборах в 2016 году.
Водные салюты применяются и на флоте. Чаще всего их создают пожарные катера. Ими принято отмечать первый или последний визит капитана корабля или его отставку, первый или последний круиз корабля, посещение военного корабля и другие торжественные случаи.
Водные салюты в Латвии
"Водные салюты - это красивая традиция в авиации, которая используется для обозначения особого события", - рассказывает RUS TVNET руководитель проектов по коммуникации аэропорта "Рига" Илзе Сална.
Авиакомпании водным салютом часто отмечают отставку своих капитанов или приветствуют первый самолет нового типа в аэропорту. Так же делают и многие европейские аэропорты.
Аэропорт "Рига" таким образом приветствует, например, первый рейс новой авиакомпании в Ригу. На этой неделе такой же традицией в нашем аэропорту встретили авиакомпанию Air Montenegro. Весной водным салютом приветствовали польскую авиакомпанию LOT в день, когда исполнилось 30 лет с тех пор, как LOT летает по маршруту Рига - Варшава, говорит представитель аэропорта.
Именно такой красивой традицией наш аэропорт решил встретить и латвийскую сборную по хоккею после того, как команда завоевала историческую бронзу.
"Возвращение латвийской сборной в Ригу с медалями чемпионата мира по хоккею - это особенный момент, поэтому не было сомнений, что нашу команду также встретят в аэропорту "Рига" водным салютом", - отметила Илзе Сална, добавив, что салют устроили пожарные аэропорта "Рига".
Галерея: Водный салют в честь сборной Латвии по хоккею в аэропорту "Рига"
Напомним, после исторического достижения на чемпионате мира по хоккею сборная Латвии 29 мая вернулась домой. Перед тем как приземлиться в аэропорту, спецрейс airBaltic с хоккеистами сделал круг над площадью у памятника Свободы. Около 12:30 в аэропорту "Рига" приземлился самолет национальной сборной, окрашенный в цвета латвийского флага. В 13:00 в Риге их встречала большая толпа болельщиков. По оценкам Государственной полиции, у памятника Свободы сборную приветствовали 30 000 болельщиков.
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