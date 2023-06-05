В России заявили о начале "крупномасштабного наступления ВСУ". В Украине ответили

Министерство обороны России выступило с заявлением, что утром 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление. Речь идет о на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении, пишет "Медуза".
По информации Минобороны, в боях принимали участие 23-я и 31-я механизированные бригады ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. В заявлении министерства отмечается, что всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона ВСУ.
В сообщении отмечается, что целью украинских сил был прорыв обороны россиян на наиболее уязвимом по версии Украины участке фронта.
"Своих задач противник не добился, успеха не имел", — утверждает Минобороны.
Комментарий ВСУ
После сообщения Минобороны РФ Управление стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины выступило с заявлением о том, что российские войска "активизируют информационно-психологические операции", а также предупредило о "распространении недостоверной информации".
"В целях деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества (в том числе собственного населения) российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику погибших и пленных. А также другие фейковые материалы", - отмечается в сообщении.
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