В России заявили о начале "крупномасштабного наступления ВСУ". В Украине ответили

По информации Минобороны, в боях принимали участие 23-я и 31-я механизированные бригады ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. В заявлении министерства отмечается, что всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона ВСУ.

В сообщении отмечается, что целью украинских сил был прорыв обороны россиян на наиболее уязвимом по версии Украины участке фронта.

"Своих задач противник не добился, успеха не имел", — утверждает Минобороны.

Комментарий ВСУ

После сообщения Минобороны РФ Управление стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины выступило с заявлением о том, что российские войска "активизируют информационно-психологические операции", а также предупредило о "распространении недостоверной информации".

"В целях деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества (в том числе собственного населения) российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику погибших и пленных. А также другие фейковые материалы", - отмечается в сообщении.