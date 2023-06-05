Фестиваль общения LAMPA – уже на этой неделе!

На этой неделе, 9 и 10 июня, в Цесисе пройдёт девятый Фестиваль общения LAMPA, с более чем 300 мероприятиями на самые разнообразные темы и рекордным количеством фестивальных площадок – 55 различных сцен и палаток. Программа фестиваля и в этом году будет особо богата на оживленные и насыщенные дискуссии на актуальные, сложные и кажущиеся противоречивыми темы, освещая важные вопросы индивидуального и государственного значения, такие как здоровье, культура, экологическое мышление, выбор будущего, политика и многое другое.
Призыв фестиваля этого года – прислушайся, чтобы понять – прислушаться к своим мыслям и мнениям других, потому что путь диалога является единственным уважительным и демократическим способом достижения согласия и мирного сосуществования. Однако на фестивале будет возможность не только тренироваться в искусстве общения, но и оттачивать свой ум в интерактивных играх, записывать подкасты, попробовать себя в роли школьника и судьи, пойти на свидание с депутатом Сейма и даже выступить с инаугурационной речью в роли президента.
На фестивале LAMPA также обсудят невидимое лицо бедности, борьбу с наркотиками, демографический кризис, школьную сегрегацию, службу государственной обороны и развитие науки в Латвии. Ожидаются и смелые разговоры о смерти, равенстве, о том, как сохранить демократию и свободу слова, как создать инклюзивное и устойчивое общество.
Также будет возможность посмотреть "Чемпионат по внешней политике", посетить "Зеленый гриль", где будут оценивать действия и бездействия политиков в области климата и охраны окружающей среды и даже попробовать написание политической программы с помощью инструмента искусственного интеллекта Chat GPT.
По завершении дискуссий первого дня, и в этом году не обойдётся без ночной "Дискотеки политиков" – в роли диджея выступит министр здравоохранения Лига Меньгельсоне ("Объединенный список"), депутат 14-го созыва Сейма Хосамс Абу-Мери ("Новое Единство"), депутат 14-го созыва Сейма Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") и мэр Рижской думы Мартиньш Стакис. А в заключении фестиваля способность посмеяться над собой продемонстрируют четверо отважных политиков в уже ставшей традиционной "Прожарке политиков": депутат 14-го созыва Сейма и бывший министр благосостояния Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство"), министр сельского хозяйства Дидзис Шмитс ("Объединенный список") и депутат Европейского парламента Иварс Иябс ("Для развития Латвии").
На фестиваль ждут и самых маленьких – в течение двух дней будет работать MiniLAMPA, программа, разработанная специально для детей, где можно будет не только вдоволь наиграться, но и поупражнять ум. Можно будет познакомиться с искусством, попробовать увлекательные настольные игры, посетить театральное представление, принять участие в различных мастерских и даже пройти по лабиринту в "Доме Чудес". Также будет доступна палатка для малышей, где родители смогут позаботиться о самых маленьких посетителях фестиваля.
Вход на фестиваль бесплатный – и все желающие могут посетить его лично или посмотреть часть дискуссий онлайн на сайте www.festivalslampa.lv.
Для того чтобы сделать фестиваль доступным для всех, на некоторых мероприятиях будет обеспечен сурдоперевод и транскрипция в режиме реального времени компанией Tilde. Кроме того, на сайте фестиваля можно ознакомиться с описанием доступности среды для посетителей с ограниченными возможностями передвижения.
Ознакомиться с полной программой фестиваля можно на сайте фестиваля www.festivalslapa.lv, а также в мобильном приложении, которое бесплатно доступно в Google Play или App Store. Также можно создать свою собственную программу фестиваля как на сайте фестиваля, так и в мобильном приложении, используя инструмент "Моя программа"
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