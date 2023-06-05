Фестиваль общения LAMPA – уже на этой неделе!

По завершении дискуссий первого дня, и в этом году не обойдётся без ночной "Дискотеки политиков" – в роли диджея выступит министр здравоохранения Лига Меньгельсоне ("Объединенный список"), депутат 14-го созыва Сейма Хосамс Абу-Мери ("Новое Единство"), депутат 14-го созыва Сейма Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") и мэр Рижской думы Мартиньш Стакис. А в заключении фестиваля способность посмеяться над собой продемонстрируют четверо отважных политиков в уже ставшей традиционной "Прожарке политиков": депутат 14-го созыва Сейма и бывший министр благосостояния Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство"), министр сельского хозяйства Дидзис Шмитс ("Объединенный список") и депутат Европейского парламента Иварс Иябс ("Для развития Латвии").

На фестиваль ждут и самых маленьких – в течение двух дней будет работать MiniLAMPA, программа, разработанная специально для детей, где можно будет не только вдоволь наиграться, но и поупражнять ум. Можно будет познакомиться с искусством, попробовать увлекательные настольные игры, посетить театральное представление, принять участие в различных мастерских и даже пройти по лабиринту в "Доме Чудес". Также будет доступна палатка для малышей, где родители смогут позаботиться о самых маленьких посетителях фестиваля.

Вход на фестиваль бесплатный – и все желающие могут посетить его лично или посмотреть часть дискуссий онлайн на сайте www.festivalslampa.lv.

Для того чтобы сделать фестиваль доступным для всех, на некоторых мероприятиях будет обеспечен сурдоперевод и транскрипция в режиме реального времени компанией Tilde. Кроме того, на сайте фестиваля можно ознакомиться с описанием доступности среды для посетителей с ограниченными возможностями передвижения.

Ознакомиться с полной программой фестиваля можно на сайте фестиваля www.festivalslapa.lv, а также в мобильном приложении, которое бесплатно доступно в Google Play или App Store. Также можно создать свою собственную программу фестиваля как на сайте фестиваля, так и в мобильном приложении, используя инструмент "Моя программа"