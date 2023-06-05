Издание опубликовало фото договора между Россией и Ираном о поставках вооружения

Sky News получило документ от источника в сфере обороны Великобритании. Источник указал, что британские спецслужбы считают, что документ настоящий.

В договоре, датированном 14 сентября, речь идет о поставке артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет более чем на один миллион долларов. Договор содержит и информацию о поставках запчастей для танков Т-72, а также стволов и снарядов для гаубиц на общую сумму 740 000 долларов.

Информационный источник выразил мнение, что, согласно этому договору, были поставлены образцы вооружения перед дальнейшими поставками.

Фото: Sky News

Sky News пока не удалось получить независимое подтверждение аутентичности договора.

Договор подписали Минобороны Ирана и российское предприятие по торговле вооружением "Рособоронэкспорт". Договор составлен на английском языке.

Информация о том, что Россия закупает вооружение у Ирана, впервые публично появилась в августе прошлого года, когда разведка США сообщила, что Россия получила иранские дроны.

Россия регулярно использует иранские дроны для ударов по целям в Украине с сентября прошлого года.

Москва до сих пор отрицала, что получает дроны из Ирана.