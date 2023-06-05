Издание опубликовало фото договора между Россией и Ираном о поставках вооружения

Британское издание Sky News опубликовало фотографию договора о поставках иранского вооружения России. Это может быть первым документальным доказательством того, что Россия покупает у Ирана оружие для использования в войне против Украины.
Sky News получило документ от источника в сфере обороны Великобритании. Источник указал, что британские спецслужбы считают, что документ настоящий.
В договоре, датированном 14 сентября, речь идет о поставке артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет более чем на один миллион долларов. Договор содержит и информацию о поставках запчастей для танков Т-72, а также стволов и снарядов для гаубиц на общую сумму 740 000 долларов.
Информационный источник выразил мнение, что, согласно этому договору, были поставлены образцы вооружения перед дальнейшими поставками.
Sky News пока не удалось получить независимое подтверждение аутентичности договора.
Договор подписали Минобороны Ирана и российское предприятие по торговле вооружением "Рособоронэкспорт". Договор составлен на английском языке.
Информация о том, что Россия закупает вооружение у Ирана, впервые публично появилась в августе прошлого года, когда разведка США сообщила, что Россия получила иранские дроны.
Россия регулярно использует иранские дроны для ударов по целям в Украине с сентября прошлого года.
Москва до сих пор отрицала, что получает дроны из Ирана.
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