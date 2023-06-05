У самолета airBaltic после вылета из Риги был констатирован технический дефект

Было принято решение направить самолет обратно в Ригу. В airBaltic указывают, что дефект не повлиял на безопасность полета.

Напомним, в прошлый раз о технической проблеме самолета airBaltic стало известно 12 апреля, когда самолет YL-AAO, направлявшийся в Лондон, в аэропорту "Рига" столкнулся с птицами. Самолет должен был вылететь в 7:20, однако вылетел незадолго до полудня.

Представители авиакомпании отметили, что в этом году зарегистрировано около 10 таких случаев, в свою очередь за весь прошлый год таких случаев было около 100.

Информация далее была передана в Агентство гражданской авиации и в Агентство безопасности авиации Евросоюза.