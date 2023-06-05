В Латвии в этом году выгорело уже 488 гектаров леса

Больше всего пожаров произошло на территории Рижского регионального лесничества, где в результате 180 пожаров выгорело 433 га, а самая большая площадь в результате 13 пожаров выгорела на военном полигоне в Адажи - 275 га.

VMD сообщает, что участвовала также в тушении 43 других пожаров площадью 6,2 га на территории за пределами лесов.

В VMD подчеркнули, что отсутствие осадков существенно влияет на количество и площадь лесных пожаров. За этот же период 2022 года было зарегистрировано 219 лесных пожаров общей площадью 197,8 га, а в 2021 году - 191 лесной пожар общей площадью 220,3 га.