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В Латвии в этом году выгорело уже 488 гектаров леса

rus.tvnet.lv/LETA
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Предупреждение о пожарах в лесах. Иллюстративное фото
Предупреждение о пожарах в лесах. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Латвии в этом году потушено 312 лесных пожаров, в результате которых выгорело 488 га леса, в том числе 49,7 га молодых лесов и 344 га особо охраняемых природных территорий, сообщили агентству LETA в Государственной службе леса (VMD).

Больше всего пожаров произошло на территории Рижского регионального лесничества, где в результате 180 пожаров выгорело 433 га, а самая большая площадь в результате 13 пожаров выгорела на военном полигоне в Адажи - 275 га.

VMD сообщает, что участвовала также в тушении 43 других пожаров площадью 6,2 га на территории за пределами лесов.

В VMD подчеркнули, что отсутствие осадков существенно влияет на количество и площадь лесных пожаров. За этот же период 2022 года было зарегистрировано 219 лесных пожаров общей площадью 197,8 га, а в 2021 году - 191 лесной пожар общей площадью 220,3 га.

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