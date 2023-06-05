Россия начала маневры в Балтийском море

Маневры пройдут с 5 до 15 июня.

"В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил Балтийского флота на 2023 год с 5 по 15 июня в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области началось оперативное учение с группировками Балтийского флота под руководством командующего БФ вице-адмирала Владимира Воробьева", - говорится в сообщении.

С момента полного вторжения России в Украину Вооруженные силы России провели в Балтийском море несколько маневров, отработав задачи для возможных военных действий в этом регионе.

В регионе Балтийского моря в последнее время произошло несколько инцидентов с участием самолетов России и НАТО.

Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении воздушного пространства.

О начале масштабных маневров в Японском и Охотском морях в понедельник сообщил и Тихоокеанский флот России. В них участвуют более 60 кораблей и 11 тысяч солдат.