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В трех областях России по радио сообщают о "военном положении". Кремль говорит о взломе

rus.tvnet.lv
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Радио летом. Иллюстративное фото.
Радио летом. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

Несколько российских радиостанций, вещающих на Ростовскую, Белгородскую и Воронежскую области в понедельник, 5 июня, прозвучало ложное сообщение о "вторжении украинских войск", "введении военного положения" и "объявлении общей мобилизации", сообщает российское СМИ "Медуза".

Российские власти уже распространили сообщение о том, что произошедшее является результатом нападения хакеров.

Как сообщает издание "7X7", по радио подается фальшивого сообщение президента России Владимира Путина для жителей соответствующих регионов.

В сообщении говорится, что украинская армия "вошла в Курскую, Белгородскую и Брянскую области", в результате чего в этих регионах "введено военное положение" и жителей этих регионов "просят эвакуироваться в другие регионы России" и что в России будет объявлена "общая мобилизация".

Оперштаб Белгородской области и правительство Воронежской области заявили, что речь идет о "взломе радиочастот", цель которого - "посеять панику", и заверили, что "причин для беспокойства нет".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что "экстренное обращение Путина" - это взлом, сообщает ТАСС.

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