В трех областях России по радио сообщают о "военном положении". Кремль говорит о взломе

Российские власти уже распространили сообщение о том, что произошедшее является результатом нападения хакеров.

Как сообщает издание "7X7", по радио подается фальшивого сообщение президента России Владимира Путина для жителей соответствующих регионов.

В сообщении говорится, что украинская армия "вошла в Курскую, Белгородскую и Брянскую области", в результате чего в этих регионах "введено военное положение" и жителей этих регионов "просят эвакуироваться в другие регионы России" и что в России будет объявлена "общая мобилизация".

Оперштаб Белгородской области и правительство Воронежской области заявили, что речь идет о "взломе радиочастот", цель которого - "посеять панику", и заверили, что "причин для беспокойства нет".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что "экстренное обращение Путина" - это взлом, сообщает ТАСС.