Умерла актриса театра и кино Лилита Озолиня

Лилита Озолиня получила широкую зрительскую любовь благодаря ее крупным киноролям, которые многие миллионам людей в бывших советских республиках повышали узнаваемость Латвии. О роли в многосерийном фильме "Долгая дорога в дюнах" в недавнем интервью актриса сказала: "Картина "Долгая дорога в дюнах" для меня не только очередной фильм или еще одна роль. (...) "Долгая дорога в дюнах" - мой долг души, который возвращается моим родителям".

В последние два сезона в театре "Дайлес" Лилита Озолиня играла две незабываемые роли матери. Это Генриетта Искариот ("Полуночное шоу с Иудой Искариотом" С. А. Гирга, 2022) и титульная роль в постановке пьесы Флориана Зеллера "Мать" (2020), где она создала памятник любви матери - столь противоречивой, но неизмеримо великой и сильной.

Вклад Лилиты Озолини в искусство театра и кино Латвии является неизмеримым и бессмертным - только зная Лилиту было возможно раскрыть многосторонность и богатство, исходившее от ее личности и воплощенное во всех ее ролях.

RUS TVNET соболезнует семье, коллегам и друзьям актрисы.