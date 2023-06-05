Началось ли украинское контрнаступление? Что об этом говорят военные и эксперты

То есть движение на этом участке фронта есть, но силы, которые, вероятно, использует ВСУ, недостаточны для того, чтобы называть происходящее большим наступлением. Развернется ли эта операция в масштабное наступление? Будет ли она развиваться дальше? Посмотрим по дальнейшим событиям".

"Что-то уже началось"

Профессор Майкл Кларк, военный аналитик, бывший глава Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI):

"На мой взгляд, украинское наступление началось еще пару недель назад - с обоюдных ударов по тылам с помощью дронов, с атак на разных направлениях, под Соледаром, под Угледаром, под Бахмутом, в районе Новодаровки в Запорожье, с пограничных инцидентов в районе Шебекино в Белгородской области, хотя они напрямую не связаны с действиями Киева, но тоже нагнетают напряженность. Что-то уже началось, посмотрим, как это будет развиваться. Я думаю, что 4 июня украинцы начали наземную операцию.

Есть несколько путей развития этого наступления. Во-первых, возможно, что после отвлекающих маневров весь удар тяжелой техники ВСУ придется на одно направление. Другой вариант - серия ударов. Как будто они ломятся в разные двери, и в ту дверь, которая открывается легче всего, они и ворвутся всей массой. И третья возможность - это череда небольших наступлений, которые затем выльются в нечто большее. Мы не узнаем, как это будет развиваться, может быть, до следующей недели или даже неделю спустя".

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