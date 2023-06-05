Кариньш: нет цели выйти из коалиции

Премьер-министр подчеркнул, что такие мысли "вообще можно забыть", потому что отношение к обвиняемым в тяжких преступлениях не изменится и смягчения санкционного режима тоже не будет.

В свою очередь, комментируя заявление "Нового Единства" о несогласии сотрудничать с обвиняемыми в преступлениях, депутат Национального объединения Янис Домбрава отметил: следует иметь в виду, что влияние лица, обвиняемого в тяжких преступлениях, может проявляться через посредников, и необходимо решить, допустимо ли это.

В вопросе расширения коалиции позиция Нацобъединения остается неизменной, подчеркнул Домбрава, отметив, что этот коалиционный формат "успешный и работа правительства быстра и динамична". А если возникают вопросы, которые необходимо прояснить и обсудить, партнеры должны сесть за стол переговоров, сказал политик Нацобъединения.

Домбрава выразил удовлетворение тем, что спустя год "Новое Единство" четко заявило, что выступает за национальное государство.

По мнению политика Нацобъединения, это очень важно в настоящее время и необходимо общее понимание того, как укреплять национальное государство. Он задался риторическим вопросом, укрепит ли национальное государство массовое приглашение в Латвию жителей третьих стран.

Как сообщалось, политики представленных в Сейме партий в настоящее время ожидают, что нынешнее правительство продолжит работу.

В пятницу после первых переговоров Кариньш заявил, что действующее правительство стабильно.

ОС и Национальное объединение по-прежнему отрицательно относятся к изменениям в правительстве.