Кариньш: нет цели выйти из коалиции

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркивает, что его целью ни в коем случае не является выход из коалиции, а привлечение в нее дополнительных сил с сохранением обоих партнеров по коалиции, пояснил сегодня премьер-министр после заседания коалиции.
В настоящее время правящая коалиция состоит из "Нового Единства", Национального объединения и "Объединенного списка", но после президентских выборов, в ходе которых коалиционные партии не смогли договориться о поддержке одного кандидата, премьер-министр Кариньш начал переговоры о возможном расширении коалиции с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными".
Кариньш пояснил, что целью расширения коалиции является достижение таких успехов, как, например, в создании законодательной базы для парков ветряных электростанций: противоречия в этом вопросе преодолены, и в ближайшие недели будут приняты необходимые решения.
Премьер-министр повторно заявил, что расширение коалиции необходимо для достижения договоренности о котировке нескольких компаний с государственным капиталом на фондовой бирже, о привлечении дополнительной рабочей силы, а также о ратификации Стамбульской конвенции и урегулировании вопросов совместного проживания для исполнения решения Конституционного суда.
Глава правительства также взялся за продолжение переговоров с партиями, не входящими в коалицию, о том, к какому сотрудничеству они готовы. Переговоры могут начаться на этой неделе.
Отвечая на вопрос о заявлении "Нового Единства" о нежелании сотрудничать с находящимися под судом преступниками, Кариньш подчеркнул, что ни "Новое Единство", ни он сам не меняют базовые ценности и не пойдут на компромисс по ним ради расширения коалиции.
Премьер-министр подчеркнул, что такие мысли "вообще можно забыть", потому что отношение к обвиняемым в тяжких преступлениях не изменится и смягчения санкционного режима тоже не будет.
В свою очередь, комментируя заявление "Нового Единства" о несогласии сотрудничать с обвиняемыми в преступлениях, депутат Национального объединения Янис Домбрава отметил: следует иметь в виду, что влияние лица, обвиняемого в тяжких преступлениях, может проявляться через посредников, и необходимо решить, допустимо ли это.
В вопросе расширения коалиции позиция Нацобъединения остается неизменной, подчеркнул Домбрава, отметив, что этот коалиционный формат "успешный и работа правительства быстра и динамична". А если возникают вопросы, которые необходимо прояснить и обсудить, партнеры должны сесть за стол переговоров, сказал политик Нацобъединения.
Домбрава выразил удовлетворение тем, что спустя год "Новое Единство" четко заявило, что выступает за национальное государство.
По мнению политика Нацобъединения, это очень важно в настоящее время и необходимо общее понимание того, как укреплять национальное государство. Он задался риторическим вопросом, укрепит ли национальное государство массовое приглашение в Латвию жителей третьих стран.
Как сообщалось, политики представленных в Сейме партий в настоящее время ожидают, что нынешнее правительство продолжит работу.
В пятницу после первых переговоров Кариньш заявил, что действующее правительство стабильно.
ОС и Национальное объединение по-прежнему отрицательно относятся к изменениям в правительстве.
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