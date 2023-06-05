Видео ⟩ Как прошло масштабное задержание нарушителей границы из Сирии и Гвинеи

Должностные лица Госполиции и Государственной пограничной охраны в субботу провели масштабную операцию, задержав нарушителей границы из Сирии и Гвинеи, сообщает Panorāma.
Нарушителям удалось преодолеть границу и проехать около 60 километров.
Государственная пограничная охрана дает более широкие комментарии о произошедшем. Информация о нарушителях получена от кого-то из свидетелей. Государственная полиция велела водителю подозрительного транспортного средства остановиться, а водитель не послушал и начал бегство. Через пару километров у машины были проколоты шины, а машину удалось остановить только в Малте.
В машине находились нелегальные мигранты, которые неразрешенным образом пересекли государственную границу.
В свою очередь, местные жители признают, что таких событий до сих пор не переживали.
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