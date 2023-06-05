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Видео ⟩ Как прошло масштабное задержание нарушителей границы из Сирии и Гвинеи

rus.tvnet.lv
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Кадр из программы Panorāma
Кадр из программы Panorāma Фото: Ekrānuzņēmums no "Panorama" sižeta.

Должностные лица Госполиции и Государственной пограничной охраны в субботу провели масштабную операцию, задержав нарушителей границы из Сирии и Гвинеи, сообщает Panorāma.

Нарушителям удалось преодолеть границу и проехать около 60 километров.

Государственная пограничная охрана дает более широкие комментарии о произошедшем. Информация о нарушителях получена от кого-то из свидетелей. Государственная полиция велела водителю подозрительного транспортного средства остановиться, а водитель не послушал и начал бегство. Через пару километров у машины были проколоты шины, а машину удалось остановить только в Малте.

В машине находились нелегальные мигранты, которые неразрешенным образом пересекли государственную границу.

В свою очередь, местные жители признают, что таких событий до сих пор не переживали.

Подробнее в сюжете Panorāma!

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