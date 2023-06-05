Видео ⟩ Как прошло масштабное задержание нарушителей границы из Сирии и Гвинеи

Государственная пограничная охрана дает более широкие комментарии о произошедшем. Информация о нарушителях получена от кого-то из свидетелей. Государственная полиция велела водителю подозрительного транспортного средства остановиться, а водитель не послушал и начал бегство. Через пару километров у машины были проколоты шины, а машину удалось остановить только в Малте.