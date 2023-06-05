Видео ⟩ Просят помощи в восстановлении места жительства 11-летней девочки

В результате трагического пожара в Риге погибли два человека - мама и бабушка Мирославы. Сама маленькая Мирослава и ее дедушка выжили, но остались без крова, рассказывает программа Degpunktā.
Сейчас Мирослава находится у своей крестной Юлии, которая также взяла на себя заботу о дедушке, выписанном из больницы.
Однако место жительства Юлии слишком мало, поэтому важно восстановить пострадавшую в пожаре квартиру, но для этого необходима поддержка общества.
Подробнее смотрите в сюжете!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!