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Видео ⟩ Просят помощи в восстановлении места жительства 11-летней девочки

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Пожар. Иллюстративное фото.
Пожар. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В результате трагического пожара в Риге погибли два человека - мама и бабушка Мирославы. Сама маленькая Мирослава и ее дедушка выжили, но остались без крова, рассказывает программа Degpunktā.

Сейчас Мирослава находится у своей крестной Юлии, которая также взяла на себя заботу о дедушке, выписанном из больницы.

Однако место жительства Юлии слишком мало, поэтому важно восстановить пострадавшую в пожаре квартиру, но для этого необходима поддержка общества.

Подробнее смотрите в сюжете!

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