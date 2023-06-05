Видео ⟩ Просят помощи в восстановлении места жительства 11-летней девочки

Сейчас Мирослава находится у своей крестной Юлии, которая также взяла на себя заботу о дедушке, выписанном из больницы.

Однако место жительства Юлии слишком мало, поэтому важно восстановить пострадавшую в пожаре квартиру, но для этого необходима поддержка общества.

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