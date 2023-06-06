"Мы научились не спать": как ПВО Украины отбивает атаки РФ

В последние недели большинство российских ракетных атак на Киев и Киевскую область происходили ночью. Александр и Иван признаются, что это были очень напряженные ночи: ночью трудно распознавать цели, да и целей слишком много.

По мнению Ивана, армия РФ, запуская такое количество, в частности, крылатых ракет, "хочет истощить украинскую ПВО как технически, так и морально": "Технически не получится, потому что у нас есть и ракеты, и комплексы. Морально тоже. Мы научились не спать ночью".

Александр говорит, что конечно не каждый человек может выдержать подобные нагрузки, и такие бойцы тоже есть: "Но я уже привык бодрствовать по восемь часов. Я могу бодрствовать ночью, могу лечь в 15, сплю до 18 часов, потому что понимаю, что ночью снова могут быть выезды".

Командир ПЗРК: "Я отвечаю за много жизней"

Александр и Иван рассказывают DW, что почти всегда знают, куда конкретно летят вражеские дроны и ракеты, какие объекты под ракетной угрозой.