700 солдат НАТО были отправлены в Косово

В столкновениях пострадали более 80 человек.

Этническое сербское меньшинство в Косово бойкотировало местные выборы в апреле, в результате чего албанцы получили контроль над местными советы, хотя явка избирателей составила менее 3,5%.

Премьер-министр Косово Альбин Курти назначил мэров на прошлой неделе, проигнорировав призывы Европейского союза (ЕС) и США не делать этого, а также возражения сербов.

Утром в понедельник, 29 мая, группа сербов собралась перед муниципалитетом в городе Звечан. Большинство населения этого города составляют сербы, и в прошлом между местными сербами и полицией происходили столкновения.

Ситуация обострилась, когда сербы попытались проникнуть в муниципальное здание, полиция применила против них слезоточивый газ и оттеснила, отмечает журналист AFP.

Полиция Косово сообщила, что протестующие также применили слезоточивый газ и насилие, пытаясь прорваться через барьеры безопасности и проникнуть в муниципальное здание.

Международные миротворческие силы под руководством НАТО в Косово попытались разогнать наиболее агрессивных протестующих, используя щиты и дубинки. Протестующие бросали в них камни и бутылки, в том числе с зажигательной смесью.

Всего в столкновениях пострадали 30 миротворцев - 11 итальянцев и 19 венгров.